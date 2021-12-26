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В случае "вторжения" России - бежать: Командующие ВС Британии просчитывают эвакуацию

26 декабря 2021, 22:05  •  61 • В мире
Британские военные покинут Украину, если там начнётся война, утверждают источники Daily Express.
Британцы будут эвакуировать с Украины свой контингент, если в стране начнётся война. Командующие вооружённых сил уже просчитывают пути отхода. Как сообщает издание Daily Express, военное руководство намерено анализировать ситуацию в Незалежной и при обострении обстановки дать распоряжение военным - отступать.
На Западе в последнее время активно муссируется информация о якобы готовящемся вторжении со стороны России, хотя Москва неоднократно опровергала эти вбросы. Тем не менее британские военные остаются настороже.
По сведениям британской газеты, если на Украине начнутся бои, то "весь персонал Соединённого Королевства может быть "безопасно выведен".
На данный момент обучением украинских сил занимаются более 100 военнослужащих Британии.
Отмечается, что большая часть британских сил расположена во Львовской области, есть некоторые офицеры - в Киеве. При экстренной ситуации британские военные должны будут направиться к границе с Польшей.
Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба, генерал-полковника Чарли Стрикланда. Его подчинённые в ближайшее время будут "наготове" и наблюдать за "атмосферой". Как отмечает газета, Стрикланд два раза в день будет получать сведения о ситуации.
"Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке", - приводит издание слова источника из ВС.

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