Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский назвал Россию опорой международного порядка и засвидетельствовал дружественное отношение словацкого народа к нашей стране.

«Мы видим, как в странах Запада с каждым годом всё более усиливается антироссийская пропаганда. Несмотря на это, у России растёт число друзей. Многие люди, в том числе в Словакии, считают, что именно Россия является опорой международного права и мира», – отметил этот политик на Московской конференции по международной безопасности.

Он привёл данные социологического опроса, согласно которому 20% словаков (каждый пятый) готовы поддержать Россию в случае конфликта с Соединёнными Штатами. В поддержку американцев высказались всего 6%.

«Более 40% респондентов два года назад ещё в одном опросе заявили о поддержке политики президента Путина. А на задаваемый регулярно вопрос "От какого государства вы ожидаете наибольшей поддержки в случае международного кризиса?» большинство словаков столь же регулярно отвечают – от России", – сказал Ян Чарногурский.

Он обратил внимание собравшихся на то, что в Словакии нет военных баз Североатлантического альянса. Из-за этого южный фланг НАТО (Болгария, Румыния) и её северный фланг (Польша, Прибалтика), будучи разъединены территорией Словакии, остаются несвязанными в систему.

Экономика Словакии зависит от экспорта продукции в Германию и импорта немецкой продукции. Братислава выступает за углубление экономического сотрудничества между Москвой и Берлином, а себя видит в качестве дополнительного звена в этой конструкции. Во взаимоотношениях с НАТО Словакия придерживается необходимого минимума.

Зарабатывая на транзите российского газа из Украины в Европу, Словакия выступает за нормализацию отношений Москвы и Киева и не совершает шагов, направленных на эскалацию напряжённости в Восточной Европе.