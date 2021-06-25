Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
Главная / Украина

В случае конфликта РФ и США каждый пятый словак будет на стороне России

25 июня 2021, 15:00  •  145 • Украина
Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский назвал Россию опорой международного порядка и засвидетельствовал дружественное отношение словацкого народа к нашей стране.
«Мы видим, как в странах Запада с каждым годом всё более усиливается антироссийская пропаганда. Несмотря на это, у России растёт число друзей. Многие люди, в том числе в Словакии, считают, что именно Россия является опорой международного права и мира», – отметил этот политик на Московской конференции по международной безопасности.
Он привёл данные социологического опроса, согласно которому 20% словаков (каждый пятый) готовы поддержать Россию в случае конфликта с Соединёнными Штатами. В поддержку американцев высказались всего 6%.
«Более 40% респондентов два года назад ещё в одном опросе заявили о поддержке политики президента Путина. А на задаваемый регулярно вопрос "От какого государства вы ожидаете наибольшей поддержки в случае международного кризиса?» большинство словаков столь же регулярно отвечают – от России", – сказал Ян Чарногурский.
Он обратил внимание собравшихся на то, что в Словакии нет военных баз Североатлантического альянса. Из-за этого южный фланг НАТО (Болгария, Румыния) и её северный фланг (Польша, Прибалтика), будучи разъединены территорией Словакии, остаются несвязанными в систему.
Экономика Словакии зависит от экспорта продукции в Германию и импорта немецкой продукции. Братислава выступает за углубление экономического сотрудничества между Москвой и Берлином, а себя видит в качестве дополнительного звена в этой конструкции. Во взаимоотношениях с НАТО Словакия придерживается необходимого минимума.
Зарабатывая на транзите российского газа из Украины в Европу, Словакия выступает за нормализацию отношений Москвы и Киева и не совершает шагов, направленных на эскалацию напряжённости в Восточной Европе.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






145
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 11:20
Северный Казахстан – что происходит?
24 июня 2021, 20:40
Украинский Франкенштейн. КрАЗ попытался впарить Болгарии машины, собранные из старых запчастей
25 июня 2021, 11:20
Два переворота, один из которых остался незамеченным
25 июня 2021, 13:10
Раскол в рядах «Восточного партнёрства»
24 июня 2021, 20:40
Свинорейх пробил очередное дно: В ВР внесен законопроект запрещающий оспаривать санкции СНБО
24 июня 2021, 18:50
Newsweek: Белый дом не должен забывать о Грузии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2021, 21:20
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
21 июня 2021, 14:45
Саммит в Женеве привёл к алкогольному инсайду из Киева: "Ситуация печальная"
19 июня 2021, 01:20
Украинцам "перевели" действия команды Байдена: "Продолжайте, пока лбы не проломите"
21 июня 2021, 11:05
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"
24 июня 2021, 03:15
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили иронизировать: "Это чудесно!"
19 июня 2021, 15:05
Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.