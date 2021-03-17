«В случае конфликта должны принести свои ВМС в жертву»: зачем НАТО проводит в Чёрном море совместные учения с Украиной

Украинские ВМС приняли участие в совместных с НАТО учениях типа PASSEX. Манёвры состоялись в Чёрном море, в них были задействованы корабли Украины, Турции, Испании и Румынии. Военные отработали взаимодействие в составе тактических соединений, учения прошли по стандартам Североатлантического альянса. Подобные мероприятия с участием Киева ранее состоялись в начале февраля. По мнению экспертов, украинский флот не имеет ценности для альянса, однако натовские стратеги планируют использовать его в качестве «тарана» против России.

Украинские ВМС провели учения в Чёрном море совместно с кораблями постоянной противоминной группы Североатлантического альянса, которая зашла в порт Одессы ещё 10 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.

Уточняется, что была проведена тренировка типа PASSEX, помимо украинских сил, в ней приняли участие ВМС Турции, Испании и Румынии.

Целью учений была отработка взаимодействия в составе тактических соединений кораблей флотов разных стран. Как уточнили в украинских ВМС, все элементы тренировки были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Учения включали тренировку противоминных действий, проводки кораблей за тралами, элементы тактического маневрирования, а также сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов.

В украинских ВМС напомнили, что эти манёвры — не первая в нынешнем году тренировка типа PASSEX с участием украинского флота и кораблей НАТО.

Предыдущие учения типа PASSEX с участием Украины состоялись в начале февраля. Тогда в них, кроме украинских ВМС, приняли участие корабли ВМС США.

По информации украинской стороны, учения проводились ради обеспечения безопасности в Чёрном море и для совершенствования обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран. Манёвры включали ряд направлений, таких как отработка тактического маневрирования, противовоздушной обороны, отражения ударов противников.

«Мы очень рады работать с нашими американскими партнёрами ради поддержания стабильности в Чёрном море. Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами наших кораблей», — заявил командир флотилии ВМС Украины Юрий Федаш, комментируя февральские учения.

Стандартная практика

По словам экспертов, учения типа PASSEX означают быстрые совместные манёвры нескольких кораблей. Главная цель такой тренировки — проверка слаженности и подготовки экипажей для взаимодействия между собой. Сам термин впервые начал использоваться в военно-морском флоте США.

«PASSEX — стандартные учения между флотами разных государств. Суть их заключается в отработке на практике приёмов боевого слаживания действий флотов и повышения оперативности, совместимости. Эти учения прошли в рамках заявленного Украиной курса на достижение полного оперативного взаимодействия с НАТО», — отметил в комментарии RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Корабль ВМС Турции

Reuters

© Murad Sezer

Основная цель подобных мероприятий — сотрудничество и партнёрство, которое имеет ярко выраженный антироссийский аспект и направлено на оказание давления на Россию, уверен эксперт.

Похожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков.

«Данные учения предназначены для отработки взаимодействий между кораблями Украины и стран НАТО», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Украинские ВМС часто принимают участие в подобных учениях, организуемых под эгидой НАТО в Чёрном море. Так, в октябре 2020 года учения типа PASSEX прошли с участием украинских и британских военных моряков на эсминце Королевских ВМС Великобритании Dragon. Корабль в начале месяца зашёл в Одесский морской порт для проведения корабельной тренировки с украинскими силами.

В сентябре 2020 года похожие учения состоялись в черноморской акватории при участии корабельно-катерной группы ВМС Украины и эсминца ВМС США Roosevelt.

Аналогичные тренировки в Чёрном море проводились и ранее. В мае 2019 года учения типа PASSEX провели украинский ракетный катер «Прилуки» и корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании HMS Echo H87.

Турция также принимала участие в совместных с Украиной учениях типа PASSEX. Летом 2018 года Анкара направила для участия в манёврах такого типа свой минный тральщик Аnamur и фрегат Fatih. Кроме того, к учениям тогда присоединились фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ и минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

На вторых ролях

Как отмечают эксперты, ВМС Украины зачастую принимают скорее номинальное участие в совместных с НАТО учениях. Украинский военно-морской флот за последние десятилетия пришёл в такой упадок, что фактически не представляет самостоятельной военной силы.

«Военно-морской флот Украины скорее можно отнести к флотилии по количеству кораблей. И вести серьёзные боевые действия на море без участия НАТО Украина не способна», — пояснил Алексей Леонков.

Недостроенный военный ракетный крейсер «Украина» у причала судостроительного завода в Николаеве

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

Во время нахождения в составе Российской империи и СССР Украина была одним из крупнейших в мире центров судостроения. Но после провозглашения республикой независимости отрасль начала приходить в упадок. При выходе из состава СССР Украина получила в наследство собственный военно-морской флот, но на протяжении последних десятилетий он не пополнялся новыми крупнотоннажными кораблями. Со временем суда советской постройки начали выходить из строя. В результате Киеву пришлось обратиться к тактике так называемого москитного флота.

Командование украинского флота вынуждено довольствоваться катерами, нередко речь идёт даже о попытках приспособить речные катера к морским условиям.

Эти проблемы украинских ВМС не мешают Киеву регулярно участвовать в военно-морских учениях НАТО, отмечают эксперты. Москва фиксирует значительный рост военной активности альянса в Черноморском регионе. Как ранее заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской, в 2020 году военные корабли НАТО стали находиться в Чёрном море на треть дольше по сравнению с прошлым годом.

При этом военные корабли нечерноморских стран не могут находиться в Чёрном море постоянно по условиям Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, корабли ВМС стран, не имеющих выхода в Чёрное море, имеют право находиться в акватории не дольше 21 дня. Установлены ограничения и для тоннажа таких судов — суммарно он не должен превышать 30 тыс. тонн и девяти единиц техники.

Прагматичное партнёрство

При этом среди стран — участниц Североатлантического альянса есть государства, имеющие выход к Чёрному морю, — это Турция, Болгария и Румыния.

По мнению экспертов, с опорой на эти страны, а также Украину и Грузию руководство НАТО рассчитывает сформировать военный «подблок» в Черноморском регионе.

«Североатлантический альянс взял курс на расширение своего присутствия в Черноморском регионе. Помочь этому должны не только действующие члены военного блока, но и претенденты на вступление в него. Можно говорить о планах по формированию регионального «подблока» альянса, к которому присоединяют Украину», — считает Сергей Ермаков.

Однако этот курс даётся НАТО непросто, поскольку среди региональных союзников не наблюдается полного единства, полагают эксперты. В первую очередь речь идёт о позиции Турции, которая не готова присоединяться к антироссийскому военному курсу НАТО.

«Южные рубежи России — наиболее значимое направление для альянса. Однако именно здесь НАТО сталкивается с серьёзным кризисом идентичности. И это не позволяет развивать серьёзные программы расширенного передового военного присутствия. Эта ситуация отличается от северного направления, где единая жёсткая позиция союзников в лице стран Балтии и Польши позволяет выстраивать антироссийский плацдарм. Поэтому пока что альянс вынужден ограничиваться такими учениями на Чёрном море, хотя и проводит их с большим упорством», — пояснил Ермаков.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Леонков. Как отметил эксперт, начиная с 2018 года Украина всё чаще участвует в совместных с НАТО учениях.

«Чёрное море является зоной ограничения и воспрещения доступа и манёвра для военных США, Великобритании и других западных членов альянса. Поэтому руководство военного блока разработало концепцию, согласно которой Болгария, Румыния, Украина и даже Молдавия, находящиеся внутри этой зоны, должны изнутри эту зону ослабить», — пояснил эксперт.

Напомним, концепция ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD) подразумевает создание повышенной опасности для расположения и перемещения сил противника в определённом районе, которая, как правило, достигается целым комплексом вооружений. В Черноморском регионе такими возможностями, по мнению экспертов, располагает Россия.

«В случае гипотетического военного конфликта НАТО с Россией черноморские союзники США должны пожертвовать всеми своими военно-морскими силами, чтобы ослабить российские позиции на Чёрном море. Они должны принести свои ВМС в жертву, чтобы флот США могли действовать более эффективно. Союз региональных партнёров НАТО должен сыграть роль тарана для подрыва черноморской зоны. Именно для этого альянс наращивает количество совместных учений в регионе: манёвры должны сплотить союзников США», — подытожил эксперт.