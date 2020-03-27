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В случае эпидемии или ЧП: Правительство получило право замораживать цены на лекарство

27 марта 2020, 13:35  •  17 • Политика
Владимир Путин подписал закон, который даёт правительству право замораживать цены как на лекарства, так и на медицинские изделия в случае, если речь идёт о распространении опасного инфекционного заболевания или ЧП.
Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указанным законом, правительство получает право установить предельный уровень розничных цен на лекарства и медицинские препараты, не входящие в список жизненно необходимых. Кроме того, правительство сможет устанавливать предельный уровень отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость.
Этим правом правительство сможет воспользоваться в том случае, если возникнет чрезвычайная ситуация, эпидемия или выявится необоснованный рост стоимости препаратов более чем на 30% сразу в нескольких регионах в течение 30 дней.
Заморозить цены правительство может на максимальный срок в три месяца.
По словам одного из авторов документа депутата Андрея Исаева, этот закон должен стать "чрезвычайным актом" в условиях борьбы с распространением коронавируса, а также исполнением поручения президента РФ. Кроме того, он напомнил ситуацию "с резким необоснованным скачком цен" на медицинские маски в начале 2020 года.
Напомним, в России принимают решительные меры, чтобы остановить распространение заболевания. Накануне президент Владимир Путин обратился с посланием к нации. Он объявил следующую неделю выходной. Также вводят "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%; шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС, компаниям малого и среднего бизнеса; увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей и др.
Более жёсткие меры принимают в столице, где наибольшее число заражённых COVID-19. В частности, сообщается о приостановке деятельности библиотек, кинотеатров, различных развлекательных заведений в торговых центрах. Кроме того, в стоматологический кабинет можно будет обращаться только при крайней необходимости, а также приостановлено действие льготного проезда для пенсионеров, школьников и студентов.
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