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В Словении и Словакии премьеры подали в отставку

15 марта 2018, 10:39  •  162 • В мире
Премьер-министры Словакии и Словении заявили, что приняли решение подать в отставку.
Стало известно о том, что сегодня сразу две страны приняли отставку своих премьер-министров. Так, премьер-министр Словении Мирослав Церар заявил, что принял решение подать в отставку из-за вердикта Верховного суда Словении по отмене итогов референдума прошлого года. Речь идет о крупном проекте правительства Церара по финансированию железной дороги Копер - Дивача.
"Я принял решение, которое принял бы в данной ситуации любой политик, заслуживающий доверия", - цитируют Церара местные СМИ.
В Словакии же премьер-министр Роберт Фицо объявил о готовности уйти в отставку. Его решение было принято на фоне политического кризиса, связанного с убийством журналиста Яна Кучака и его невесты, передают информагентства.

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