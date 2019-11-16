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В Словакии задержали четырёх украинцев с почти 700 кг янтаря

16 ноября 2019, 22:24  •  74 • Украина
Полиция в Словакии задержала четырёх украинцев, в чьих автомобилях были обнаружены почти 700 кг янтаря стоимостью около €653 тыс. Об этом сообщила представитель криминального отделения Главного финансового управления республики Ивана Скоканова.
 
РИА Новости
 

«При таможенном досмотре в багажниках трёх автомобилей с украинскими номерами было обнаружено 698,9 кг нелегально перевозимого янтаря, в связи с этим задержаны находившиеся в этих машинах четыре гражданина Украины», — цитирует РИА Новости Скоканову.

По её словам, в Словакию разрешён легальный ввоз янтаря, «который при пересечении границы республики должен быть зарегистрирован в качестве ввозимого товара и растаможен», однако данное требование украинцами соблюдено не было.

Отмечается, что граждане Украины задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело, им грозит тюремное заключение сроком от четырёх до десяти лет.

Ранее у незаконных сбытчиков в Москве изъяли более 26 кг золота, стоимость которого оценивается в 100 млн рублей.

В марте «Невские новости» сообщали, что таможенники изъяли контрабандный янтарь на 2,5 млн рублей в поезде сообщением Калининград — Москва.

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