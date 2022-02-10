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В Словакии выступили против военного присутствия США

10 февраля 2022, 10:55  •  84 • Украина
Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала соглашение о военном партнёрстве с Соединёнными Штатами. Теперь американцы получат возможность использовать военные аэродромы Слиач в центре страны и Малацки-Кухиня на востоке, вблизи с границей с Украиной, и хранить там военное имущество. США также обещают вложить в модернизацию аэродромов $10 млн.
Предварительное одобрение соглашение словацким парламентом проходило в жёстких баталиях. «За» проголосовали 79 депутатов при 60 «против». Депутат партии «Наша Словакия» Андрей Медвецкий облил водой из бутылки флаг Украины, который растянули у трибуны депутаты прозападной партии «Свобода и солидарность».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует изменений от Медвецкого, упирая на то, что словацко-американские военные переговоры - не повод для осквернения украинского флага. Кулеба лукавит, поскольку известно, что американские войска хотят закрепиться в Словакии не просто так, а в качестве силы, поддерживающей киевский режим. Украина втягивает Словакию в ненужное словакам противостояние с Россией.
«Соглашение даёт нам шанс вместе с США модернизировать нашу оборонную инфраструктуру. Союзники гарантируют наш суверенитет»,
- прокомментировал министр обороны Словакии Ярослав Над (Jaroslav Nad).
Однако оппозиция заявила, что соглашение превращает Словакию в американскую провинцию и намерена собрать подписи для проведения референдума по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов и военного сотрудничества с Вашингтоном. Генпрокурор Марош Жилинка обнаружил 35 несоответствий в тексте соглашения словацким законам. Он полагает, что такое соглашение ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Словакии.
В Словакии достаточно сильны антиамериканские настроения. 44,1% словаков обвиняют в эскалации обстановки на Украине НАТО, а не Россию. На текущий момент на восточном фланге НАТО Венгрия - единственная страна, выступающая против размещения на своей территории иностранных (читай, американских) войск.
Соб. корр. ФСК
Фото: rp.pl

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