В Словакии вступились за бывшего посла из Белоруссии

Бывший посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня ранее был задержан по делу о массовых беспорядках в республике.

В Словакии выступили против официального Минска и пригрозили санкциями. Как говорится в сообщении премьер-министра республики Эдуарда Хегера, Словакия вместе с партнёрами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление на Белоруссию.

В своём заявлении Хегер вступился и за экс-посла Белоруссии Игоря Лещеню. Накануне стало известно, что его задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске.

Как напоминает "Царьград. Беларусь", дипломат встал на сторону оппозиционеров после президентских выборов. Вскоре после этого Лещеню лишили дипломатического ранга.

В Словакии назвали немилосердным задержание Лещени. Кроме того, добавил словацкий премьер, белорусскому лидеру следует немедленно освободить всех политических заключённых.

В последнее время критика со стороны ЕС в отношении Минска усилилась. Ситуацию подогревают как заявления из Прибалтики о мигрантах, так и высказывания проигравшей на выборах белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

Кроме того, Запад не устраивает тесная связь Минска и Москвы. В частности, журналист американского издания Washington Examiner Януш Бугайски высказывает мнение о будущей вооружённой угрозе Польше и странам Прибалтики. Угрозу он видит в совместных учениях русских и белорусских военных, передают "Дни.ру".

Напомним, что в сентябре состоятся совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021". Замначальника Генштаба республики Павел Муравейко отмечал, что это мероприятие носит исключительно оборонительную направленность.