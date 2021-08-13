Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Главная / Политика

В Словакии вступились за бывшего посла из Белоруссии

13 августа 2021, 02:20  •  9 • Политика
Бывший посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня ранее был задержан по делу о массовых беспорядках в республике.
В Словакии выступили против официального Минска и пригрозили санкциями. Как говорится в сообщении премьер-министра республики Эдуарда Хегера, Словакия вместе с партнёрами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление на Белоруссию.
В своём заявлении Хегер вступился и за экс-посла Белоруссии Игоря Лещеню. Накануне стало известно, что его задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске.
Как напоминает "Царьград. Беларусь", дипломат встал на сторону оппозиционеров после президентских выборов. Вскоре после этого Лещеню лишили дипломатического ранга.
В Словакии назвали немилосердным задержание Лещени. Кроме того, добавил словацкий премьер, белорусскому лидеру следует немедленно освободить всех политических заключённых.
В последнее время критика со стороны ЕС в отношении Минска усилилась. Ситуацию подогревают как заявления из Прибалтики о мигрантах, так и высказывания проигравшей на выборах белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.
Кроме того, Запад не устраивает тесная связь Минска и Москвы. В частности, журналист американского издания Washington Examiner Януш Бугайски высказывает мнение о будущей вооружённой угрозе Польше и странам Прибалтики. Угрозу он видит в совместных учениях русских и белорусских военных, передают "Дни.ру".
Напомним, что в сентябре состоятся совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021". Замначальника Генштаба республики Павел Муравейко отмечал, что это мероприятие носит исключительно оборонительную направленность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





9
Источник
Похожие новости
12 августа 2021, 22:40
В США сулят Европе газовый кризис: Виновник уже назначен
12 августа 2021, 22:40
Украинцы в годовщину самой страшной катастрофы русского подводного флота опустились до обвинений
12 августа 2021, 22:40
Бывшему послу Азербайджана на полвека запретили въезд в Россию
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
12 августа 2021, 22:40
Китай готов признать талибов законной властью в Афганистане - разведка США
12 августа 2021, 22:40
Экс-послу Азербайджана запрещен на 50 лет въезд в Россию за оскорбление русских
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2021, 22:40
В США сулят Европе газовый кризис: Виновник уже назначен
12 августа 2021, 22:40
Украинцы в годовщину самой страшной катастрофы русского подводного флота опустились д...
12 августа 2021, 22:40
Бывшему послу Азербайджана на полвека запретили въезд в Россию
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 5...
12 августа 2021, 22:40
Китай готов признать талибов законной властью в Афганистане - разведка США
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 23:20
Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.