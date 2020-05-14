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В Словакии разгорелся скандал из-за Парада Победы в Минске

14 мая 2020, 19:55  •  379 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Глава словацкой дипмиссии в Белоруссии лишился поста из-за несоблюдения субординации
Посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш ушел в отставку после своего участия в Параде Победы, который состоялся в белорусской столице 9 мая. Причиной такого шага стал тот факт, что он не поставил в известность министерство иностраных дел Республики о присутствии на торжествах.
"Посол нарушил основные принципы коммуникации с центральным аппаратом, не проконсультировав заблаговременно свое участие в праздновании в Минске окончания Второй мировой войны", – сказал РИА "Новости" пресс-секретаря МИД Словакии Юрай Томага.
По его словам, в дипведомстве узнали об участии дипломата из средств массовой информации, оценив такой поступок как выражение политической позиции к новому правительству страны.
При этом, отметил собеседник агентства, в министерстве отвергают утверждения Мигаша о тенденциозной кампании в его адрес.
Ранее сегодня братиславская газета DennikN сообщила, что глава дипмиссии в Белоруссии объявил о том, что покидает свой пост после того, как "его разгневали вопросы (со стороны МИД) о том, почему он пошел на торжества Лукашенко".
"Я сын партизана и безоговорочно антифашист", – цитирует издание Мигаша.
Напомним, в этом году из-за коронавируса на всем постсоветском пространстве Парад Победы в честь 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков состоялся только в Минске и в столице Туркмении Ашхабаде.

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