В Словакии призвали прекратить театр вокруг российской вакцины

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Политический кризис в стране набирает обороты

Экс-глава словацкого правительства выступил с резкой критикой кабмина из-за скандала вокруг российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции. Роберт Фицо требует прояснить ситуацию, и ответить нуждающимся в спасении от опасного вируса людям, куда подевались закупленные дозы.



Сейчас политик возглавляет партию оппозиционеров "Курс – социальная демократия". Высокопоставленный словак с негодованием наблюдает за тем, что происходит в его родной стране. Там сначала в обход президента республики Зузаны Чапутовой закупались "Спутником V", а теперь прячут его от народа.

"Мы что, должны бездеятельно глядеть на театр вокруг российской вакцины?" – вопрошает раздраженный политик.

Фицо напомнил, что вакцина продемонстрировала свою эффективность в других государствах. Поэтому запрещать словакам вырабатывать с ее помощью иммунитет против смертельного заболевания – это преступление. Экс-глава кабмина призвал прекратить "импотентные дискуссии" на тему бюрократической волокиты вокруг тестирования и регистрации препарата.

В противном случае он пригрозил действующему правительству активизировать процедуру голосования о недоверии, пишет РИА "Новости".

Напомним, на фоне скандала с нашим препаратом для вакцинации от COVID-19 своих постов лишились два словацких министра. Разборки начались после того, как премьер страны Игорь Матович, не оповещая первое лицо государства, принял решение закупить "Спутник V".