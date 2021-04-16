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В Словакии перебрасывают на восток танки. Военкор удивился: "Зачем?"

16 апреля 2021, 17:15  •  234 • В мире
На одной из станций в Словакии заметили колонну танков. По сообщениям очевидцев, военную технику перебрасывают на восток. Военкор Александр Коц в своём телеграм-канале недоумевающе отметил: "Зачем?"
Западным медиа дали "подсказку", какие вопросы стоит задать Словакии. Так, военкор Александр Коц в своём телеграм-канале отметил, что в республике с запада на восток перебрасывают военную технику.
Колонны танков заметили на станции Нитра.
"Кто там ближе, попросите CNN, Sky News или ARD задать вопрос словакам - зачем они перегоняют на восток технику по железной дороге", - отметил Коц.
В комментариях подписчики сделали свои предположения. Так, некоторые допустили, что Словакия хочет вмешаться в украинский конфликт.
"Я думаю, они перегоняют излишки старой советской техники на Украину, чтобы ВСУ было чем останавливать русских захватчиков", - заметил Rod Velich.
"Вот помойка CNN как раз таки напишет, что это «очередное подтверждение русской агрессии на окраине», а это точно русские танки, подтягивающиеся к на всю голову ушибленной Украине. Те ещё лжецы беспардонные", - добавил Геша.
"Запчасти русским везут, мало ли там что сломается, как раз сдадутся", - пошутил Алексей.
"Раздел Украины намечается?" - многозначительно заметил Maxim.

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