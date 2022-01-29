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В Словакии опасаются протестов населения в случае прибытия в страну контингента НАТО

29 января 2022, 11:55  •  71 • Война
НАТО раздумывает над тем, чтобы разместить в Словакии вблизи границы с Украиной 1 тыс. военнослужащих в рамках стратегии по сдерживанию России и поддержки Украины в конфликте с Москвой. Между тем, словацкое правительство выступает против планов альянса.
В Братиславе считают, что переброска такого количества натовских солдат в маленькую Словакию вызовет общественное возмущение и приведёт к росту симпатий избирателей к оппозиционным политическим партиям. Не исключаются даже уличные протесты.
Словакия - одна из самых русофильских стран Восточной Европы наряду с Сербией, Болгарией и Черногорией. Согласно опросам компании Globsec, 61% словаков не видят в России угрозу. Противоположного мнения придерживаются 20%. Словацкий социолог Даниель Мило (Daniel Milo) сообщает, что 45% словаков разделяют мнение Кремля о том, что Россия - объект натовских провокаций. 47% словаков в возрасте старше 65 лет хотят видеть Россию в числе стратегических партнёров своей страны, среди молодёжи 18-24 года этот показатель равен 29%.
НАТО планирует увеличить группировку своих войск в Венгрии, Румынии и Болгарии. Болгарские власти ответили, что не готовы допустить иностранных солдат в страну. Венгрия пока не озвучила своего мнения. И только Румыния, мечтая о поглощении Молдавии, Приднестровья и части Украины для создания т.н. Великой Румынии, готова предоставить военнослужащим США и НАТО на своей территории максимальные преференции.
Другим поджигателем войны выступает Польша. Координируя свои действия с Бухарестом, Варшава призывает Вашингтон и Брюссель усилить военное присутствие в Польше. Тем самым Варшава и Бухарест хотят контролировать стратегически важный регион между Балтикой и Чёрным морем.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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