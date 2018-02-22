Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спортивные чиновники снова наступили на те же грабли (РАКЕТА.News)
В Крыму нашли, что ответить на украинскую "газовую блокаду"
ОБСЕ – против российских миротворцев в Молдове и за «Великую Румынию»
Бой с тенью: что стоит за массовой блокировкой пользователей в Twitter
Главная / В мире

В Словакии автомобиль протаранил группу детей, есть пострадавшие

22 февраля 2018, 23:54  •  39 • В мире
На северо-востоке Словакии легковой автомобиль при резком повороте врезался в группу молодых цыган. 12 детей в возрасте от 5 до 12 лет получили ранения разной степени тяжести.
Трагические новости поступают из Словакии. Там в окрестностях города Попрада, расположенного в северо-восточных областях страны, легковой автомобиль врезался в большую группу детей-цыган.
К счастью, пока инцидент не привел к случаям летального исхода. Тем не менее в общей сложности ранены 12 детей.
Согласно представителю местной полиции, двое детей получили тяжелые ранения, еще четверо - травмы средней тяжести, остальные - более легкие повреждения. Все пострадавшие находятся в возрастном диапазоне от 5 до 12 лет.
Вероятно, инцидент произошел потому, что водитель не справился с управлением транспортным средством при резком повороте.
"Водитель из города Кежмарока практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо", - сообщает представитель местного отделения полиции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

39
Источник
Похожие новости
22 февраля 2018, 23:39
Иллюзия диалога: почему в Вашингтоне заговорили о возможных уступках Москве в ядерной сфере
22 февраля 2018, 23:54
Немец-провокатор: Украинцы поддержали эксперта, ввязавшегося в драку с Норкиным
22 февраля 2018, 20:39
"Морские котики" США учатся "русской закалке" на морозе в Норвегии

22 февраля 2018, 14:09
Майдан забыт, обещания забыты: Амнезия Киева привела страну к ужасающему регрессу
22 февраля 2018, 20:39
Сирия и Ирак потеряли почти тысячу мирных жителей из-за "просчетов" коалиции США
22 февраля 2018, 17:24
Варшава снова оскверняет память жертв нацизма
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 февраля 2018, 11:24
Спутники США разрушат новое российское оружие - разведка
20 февраля 2018, 03:24
«Неординарная беседа»: зачем американский посол встретился с главой российского Генштаба
17 февраля 2018, 00:54
13 человек нагнули всю Америку: Захарова высмеяла обвинения США во вмешательстве
19 февраля 2018, 17:54
Американцев на Олимпиаде в Пхенчхане раздразнили флагами Донбасса
21 февраля 2018, 08:54
Зачем Россия спешно строит новые атомные станции
17 февраля 2018, 15:52
Пустой зал Петра Алекceeвича
21 февраля 2018, 08:54
Прибыть на Донбасс и больно получить по голубой каске?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.