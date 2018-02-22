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В Словакии автомобиль протаранил группу детей, есть пострадавшие
22 февраля 2018, 23:54 • 39 • В мире
На северо-востоке Словакии легковой автомобиль при резком повороте врезался в группу молодых цыган. 12 детей в возрасте от 5 до 12 лет получили ранения разной степени тяжести.
Трагические новости поступают из Словакии. Там в окрестностях города Попрада, расположенного в северо-восточных областях страны, легковой автомобиль врезался в большую группу детей-цыган.
К счастью, пока инцидент не привел к случаям летального исхода. Тем не менее в общей сложности ранены 12 детей.
Согласно представителю местной полиции, двое детей получили тяжелые ранения, еще четверо - травмы средней тяжести, остальные - более легкие повреждения. Все пострадавшие находятся в возрастном диапазоне от 5 до 12 лет.
Вероятно, инцидент произошел потому, что водитель не справился с управлением транспортным средством при резком повороте.
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