|
В словах Путина увидели сигнал о разрешении кризиса с мигрантами на границе Белоруссии
13 ноября 2021, 16:45 • 93 • Политика
Лукашенко ожидает очередная победа над ЕС
Сегодня, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в скором времени возможно его белорусский коллега Александр Лукашенко пообщается с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. В этих словах российского лидера увидели сигнал о старте разрешения миграционного хаоса, разразившегося на границе Белоруссии и Польши.
Как написал политолог Алексей Дзермант в "Телеграм", руководство Мюнхена согласилось разместить беженцев у себя. Поэтому в случае беседы Меркель и Лукашенко, говорить они, вероятно, будут об организации прохода мигрантов в Германию, а также заморозке потока беженцев через РБ.
В результате Лукашенко "снова победит" Европу. Ведь раз глава правительства Германии не чурается общаться с президентом Белоруссии, то это – автоматическое признание его законным лидером страны. Также это будет признание того, что безопасности Брюсселя без Минска в его нынешнем виде быть не может.
Мечта же мигрантов же исполнится – они окажутся в Германии. По мнению Дзерманта, проблема разрешится лишь отчасти, потому что "изменение облика Европы продолжится".
Ранее Путин заявил, что причиной возникновения миграционного кризиса стали действия Европы.
Подпишитесь на нас
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 ноября 2021, 02:50
|
09 ноября 2021, 10:05
|
08 ноября 2021, 09:35
|
06 ноября 2021, 19:05
|
07 ноября 2021, 05:00
|
08 ноября 2021, 17:10
|
09 ноября 2021, 21:45