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В словах Путина увидели сигнал о разрешении кризиса с мигрантами на границе Белоруссии

13 ноября 2021, 16:45  •  93 • Политика
Фото: Michael Kappeler/dpa//www.globallookpress.com
Лукашенко ожидает очередная победа над ЕС
Сегодня, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в скором времени возможно его белорусский коллега Александр Лукашенко пообщается с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. В этих словах российского лидера увидели сигнал о старте разрешения миграционного хаоса, разразившегося на границе Белоруссии и Польши. 
Как написал политолог Алексей Дзермант в "Телеграм", руководство Мюнхена согласилось разместить беженцев у себя. Поэтому в случае беседы Меркель и Лукашенко, говорить они, вероятно, будут об организации прохода мигрантов в Германию, а также заморозке потока беженцев через РБ. 
В результате Лукашенко "снова победит" Европу. Ведь раз глава правительства Германии не чурается общаться с президентом Белоруссии, то это – автоматическое признание его законным лидером страны. Также это будет признание того, что безопасности Брюсселя без Минска в его нынешнем виде быть не может.
Мечта же мигрантов же исполнится – они окажутся в Германии. По мнению Дзерманта, проблема разрешится лишь отчасти, потому что "изменение облика Европы продолжится".
Ранее Путин заявил, что причиной возникновения миграционного кризиса стали действия Европы. 

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