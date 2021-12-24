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В словах Лукашенко перед встречей с Путиным услышали подозрительное

24 декабря 2021, 22:50  •  76 • Политика
В словах президента Белоруссии Александра Лукашенко услышали подозрительный посыл перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко устроил новогодний бал во Дворце независимости, куда были приглашены свыше 300 представителей молодёжи. Глава государства выступил перед молодыми людьми, напомнив, что именно за ними будущее страны. При этом многие журналисты обратили внимание, что в своей речи Лукашенко впервые назвал возглавляемое им государство на русский манер - Белоруссией, а не Беларусью.
Помните, в ваших руках судьба нашей родной Белоруссии,
- сказал президент.
Отметим, что во время одного из саммитов в Москве, в котором принимал участие Лукашенко, политику уже приходилось сидеть за столом с табличкой "Республика Белоруссия". Впрочем, никаких возражений с белорусской стороны тогда не последовало.
Напомним, что 28 декабря Лукашенко приедет в Петербург на неформальный саммит стран СНГ, а 29 декабря встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как пояснили в пресс-службе администрации белорусского лидера, центральной темой встречи станет укрепление двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что на саммите СНГ ожидается встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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