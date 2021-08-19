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В словах Лаврова о границе обнаружили предупреждение для Польши
19 августа 2021, 23:20 • 39 • Политика
В Варшаве нашли неожиданную связь между возможностью разморозки заблокированного старого соглашения и выводом войск США из Афганистана
Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве является предупреждением для Варшавы. На самом деле, Кремль пытается "нас уничтожить". К такому выводу пришел бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе wPolityce.
Ранее 17 августа в ходе своей поездки в Калининград шеф российского дипведомства заявил, что Москва готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Варшавой и Вильнюсом, приостановленные несколько лет назад на фоне западных санкций против РФ.
"Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. Как видно, россияне и Лавров хотят дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил", – сказал пан Ващиковский.
Он заподозрил что-то неладное в заявлении Лаврова, поскольку его слова совпали с выводом войск США из Афганистана и сложившейся тяжелой обстановкой с появлением беженцев из этой страны в Европе. По мнению экс-министра, на фоне ситуации с афганцами Россия якобы проверяет "надежность" восточной части Старого Света, союза с американцами и стабильность на этой части континента.
Москва будет пытаться искать лазейки, оказывать давление на страны Балтии, проверять, в какой степени Запад и Штаты станут придерживаться своих обязательств, считает польский политик. Если Америки в этом регионе мира проявит слабость, это "позволит русским вернуться к доминирующей роли в данной части Европы", предупреждает Ващиковский.
Более того, он убежден, что Варшаву и вовсе постараются "уничтожить".
Свою позицию дипломат обосновал тем, что возможность осуществлять безвизовые поездки позволит Кремлю "использовать миллионы беженцев против Польши". Как это связано с предложением Лаврова о приграничном сотрудничестве, пан Ващиковский не раскрыл.
"Еще раз подчеркиваю, по многим причинам это предложение, которое не заслуживает серьезного ответа, в то время как это серьезное предупреждение о том, что еще могут сделать русские", – резюмировал польский дипломат.
Как передает РИА "Новости", во время своего выступления Сергей Викторович напоминал, что между Россией и Польшей существовало соглашение о приграничном сотрудничестве. Однако в 2016 г. Варшава в одностороннем порядке приостановила его действие после введения западных санкций в отношении Москвы.
Глава МИД РФ призвал польских коллег подвергнуть анализу это решение, указав на то, что существование таких договоренностей выгодно всем жителям региона.
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