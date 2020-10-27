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В Славянске общественная деятельница попала в «котёл» за разговор на «мове»
27 октября 2020, 23:45 • 40 • Украина
В оккупированном Киевом Славянске (ДНР) в одной из городских маршруток случился скандал: некая женщина, представившаяся «громадьской диячкой» (общественной деятельницей), попала в настоящий «котёл» за разговор на «мове», после того как сделала замечание одному из пассажиров за неправильное ношение маски.
Видео инцидента появилось на одном из Telegram-каналов «донбасских патрiотiв» и, судя по всему, снимала его ставшая причиной скандала почитательница «мовы».
Жители Славянска высказали, не стесняясь в выражениях, всё, что думают об украинском языке, украиноязычных гражданах, которые принесли не только на Донбасс разруху, но и всю страну довели до кризиса.
«Мы уже на таких насмотрелись, вон, довели страну непонятно до чего. «Громадська діячка»! Приехали к нам сюда, к нашему востоку, жизни от вас нет! Шо я, б., кажу, да!» — на повышенных тонах высказалась одна из пассажиров в маршрутке.
На что попавшая в эпицентр украиноязычная «общественная деятельница» заявила, что она живёт в городе Славянске и даже родилась тут. И мгновенно получила отповедь:
«В Славянске?! Так давай, балакай по-славянски. “Громадська діячка” тут стоит! Заколебали такие “диячкы”! Оно и видно, шо ты “в Словьянську народилася”. У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь!»
«Со своими мовами уже заколебали, уже не знаешь, на каком языке говорить!» — выходя из транспорта разозлённая женщина выкрикнула напоследок.
В конце не выдержавший мужчина подступил к «активистке», упорно раздражавшей пассажиров украинским языком, и потребовал у неё предъявить документы и активно помогал ей покинуть салон, вернее, пытался выдворить её на улицу.
Любопытен и комментарий возмущённого «патрiота», опубликовавшего видео словесной стычки, которым сопровождались кадры:
«Славянск. Женщина сделала замечание быдлану, который неправильно носит маску в автобусе. Тут же вата проявила себя и навалилась на украинский язык, называя его “телячьей мовой”. Кажется, они скучают за временами “руцкого мира”. Было бы неплохо этим же автобусом отправить их в один конец рейсом на “дыныры”», — негодует автор поста.
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