В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на похороны «героя» АТО согнали полгорода

Печальная весть пришла из Славянска – не стало Семена Усачева – ветерана Великой Отечественной Войны, прошедшего весь путь и оставившего автограф на поверженном Рейхстаге. В это время он и попал в объектив фотографа. Впоследствии эта фотография «9.5.45. Усачев» была издана миллионными тиражами и облетела весь мир.

О том, что солдат с открытки «9.5.45 Усачев» жив, узнали случайно накануне 9 мая этого года. Более того, оказалось, что Семен Усачев наш земляк – живет в Славянске! Мой друг Мария Руденко, журналист издания «Родина», тогда ездила и поздравила его с праздником. А я с тех пор вынашивала планы как бы пробраться на украинскую сторону и тоже поговорить!

Собственно, от Маши и узнали эту печальную весть – Семен Усачев умер.

Прощание с Семеном Ивановичем прошло 12 ноября. Проститься с фронтовиком, героем Великой Отечественной Войны, фотография которого облетела первые полосы всех крупных изданий мира, пришло около тридцати человек. Маша была на похоронах и от редакции «Комсомолки» принесла цветы.

- Власти города не дали ни копейки на похороны, - через что пришлось пройти родственникам рассказала КП Мария Руденко, - Им положена была помощь от государства. Они обратились к городским властям, но, поскольку Усачев ветеран и похоронить его должны были бесплатно, чиновники родственников отправляли в конец очереди. Родные Семена Ивановича говорят, если бы ждали – до сих пор бы дедушку не похоронили, сидели бы в очередях. Более того, с них еще постоянно требовали деньги – врачам заплати, чтоб забрали в морг – заплати. В итоге им помогла бывший мер Славянска Неля Штепа – все сделали быстро.

Правнук Сережа Горлышев рядом со своим прадедом в музее на Поклонной горе. Фото: из семейного архива

- А нынешний мер?

- Лях был на похоронах. До начала всего, пока никого не было, пришел, потихоньку положил букет, и ушел. Сама понимаешь – это же не выборы, когда надо сделать фото с ветераном, чтоб выиграть. И не девятое мая, когда надо на камеру поздравить и наобещать всего. К нему многие нынешние депутаты приезжали перед выборами и обещали-обещали-обещали. А потом, когда Усачевы к ним обращались – стены поправить, стекла вставить, еще что-то – полный игнор. Они все делали сами. Власти всеми способами пытаются откреститься от ветеранов. Всеми силами делают вид, что их нет.

- Может, кто-то сам не смог прийти, но прислал венок?

- Всего три венка было – от детей, от бывшего мера Славянска Штепы и от какого-то района. Еще ди-джей КиссФМ Ксения была, она его очень любила, пришла с розами, плакала очень.

- А жители? Его же все знали!

- Не было никаких объявлений нигде. Поэтому и людей не было. Хотя ты знаешь… Город маленький – такие вести быстро разносятся. 9 мая только ленивый не приехал фотографироваться с Семеном Ивановичем. А тут испугались.

Маша помолчала и продолжила:

- Когда ехала на похороны, представляла, что будет процессия, речи, ордена на подушечках и салют. Ну, как обычно это бывает, когда хоронят Героя. Нет, ничего этого не было. Ни процессии, ни орденов, ни заметок в СМИ, ни речей. Речь только батюшка сказал, хорошую речь, правильную.

Местным СМИ было некогда, у них был куда более важный повод, чем смерти всемирно известного героя Великой Отечественной, их земляка. Дело в том, что в этот же день в Краматорске хоронили «героя» «АТО», и вот об этом событии написали все региональные СМИ. К вечеру не осталось ни одного украинско-донбасского сообщества, которое не поделилось бы ссылкой на это важное мероприятие. Все украинско-донецкие инфосайты осветили это событие. И вот на похоронах «героя» все было как положено – согнанные бюджетники, заваленная цветами и венками могила, нагороды, побратымы у комуфляжи и даже, не поверите, салют.

Семен Иванович жил скромно. Так же скромно и тихо его похоронили. Внимание к своей персоне считал излишним и незаслуженным.

Одна из последних фотографий Семена Усачева, сделанная в мае этого года. Фото: https://rg.ru

- Я Берлин не брал, девушка, вы так и напишите. Мне чужой славы не надо! Жуков шел прямо в лоб, а мы, Рокоссовские - справа. И не дошли до Берлина 50 километров. 9 мая командир дивизиона майор Крестинин говорит: "Около Берлина быть и не увидеть поверженный рейхстаг?! А ну, стройсь!" И отдал приказ лучшим бойцам немедленно погрузиться в "студебеккер". Вот так я и попал в Берлин. Когда прибыли на место - приутихли. Около рейхстага и на его ступеньках - тьма тьмущая трупов, еще не успели убрать. Стены исписаны фамилиями наших. Да так плотно, что не втиснешься. Кто-то сунул мне в руку мел. Но я роста невысокого, вот и попросил водителя "студебеккера" подъехать задом к стене. А сам встал на цыпочки на краешек борта и написал "9.5.45. Усачев" - первое, что в голову пришло, - рассказывал Семен Усачев Марии в мае.

- Еще бы один май!, - мечтал Семен Усачев.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Семена Ивановича Усачева.

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