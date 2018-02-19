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В сладком бреду
19 февраля 2018, 19:54 • 145 • Карикатуры
Гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика "сгнила", если ее не купят по рыночной цене.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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