Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Злобин: Мюнхенская речь Лаврова была пустовата! Воскресный вечер с Соловьевым от...
Главный итог Мюнхенской конференции: Единый западный фронт против России распалс...
Как Антон стал Антіном и подался в эмиграцию
«Расчленение сирийского государства»: Лавров призвал закрыть американскую «зону ...
Главная / Карикатуры

В сладком бреду

19 февраля 2018, 19:54  •  145 • Карикатуры

Гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика "сгнила", если ее не купят по рыночной цене.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

145
Источник
Похожие новости
19 февраля 2018, 21:09
Как Антон стал Антіном и подался в эмиграцию
19 февраля 2018, 19:54
В сладком бреду
16 февраля 2018, 00:54
Безудержное сдерживание

14 февраля 2018, 16:24
Кажется, вам пора
16 февраля 2018, 20:24
Налетели
15 февраля 2018, 15:09
Все врут, а я грейпфрут
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 февраля 2018, 00:40
Кровавый Киев сошёл с ума
16 февраля 2018, 08:39
«Мы поправим всех, кто попытается расшатывать Россию!»
14 февраля 2018, 01:24
Евросоюз профинансирует автономизацию Донбасса от Украины
15 февраля 2018, 22:54
Поляка, оскорбившего миллионы русских, впятером выводили из студии
14 февраля 2018, 17:39
"Где ей инструкции дали? В "Кащенко" или в США?" - Собчак потребовала снять Путина с выборов
14 февраля 2018, 11:09
Кто ответит за десятки россиян, погибших в Сирии
17 февраля 2018, 07:24
Рады бы повоевать, но Россия не позволит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.