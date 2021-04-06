|
В скандальном суде над продюсером Вайнштейном вскрылись грубые просчёты
06 апреля 2021, 01:30 • 38 • В мире
Адвокаты американского продюсера спустя год после решение суда, который отправил Харви Вайнштейна в тюрьму на 23 года, намерены добиться пересмотра дела. По их мнению, на прошлом процессе допущены грубые ошибки.
Адвокаты Харви Вайнштейна намерены добиться пересмотра его дела. В частности, они нашли грубые ошибки в прошедшем судебном процессе.
Так, говорится в судебных материалах, вопросы возникли к судье Джеймсу Берку и одной из участниц жюри присяжных.
Адвокаты осуждённого на 23 года продюсера отмечают, что судья "грубо пренебрегал" своим обязательством обеспечивать честный судебный процесс. А находившаяся в жюри присяжных и вовсе была ангажирована.
Так, указали юристы, женщина написала книгу о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин", а во время отбора жюри врала о её содержании.
Кроме того, юристы Вайнштейна, отбывающего срок за преступления сексуального характера, указывают, что суд, приговоривший продюсера к 23 годам тюремного заключения, избрал для него чересчур суровую меру пресечения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2021, 09:50
|
05 апреля 2021, 09:55
|
05 апреля 2021, 02:35
|
03 апреля 2021, 01:05
|
02 апреля 2021, 00:20
|
31 марта 2021, 18:05
|
30 марта 2021, 08:10