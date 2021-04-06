В скандальном суде над продюсером Вайнштейном вскрылись грубые просчёты

Адвокаты американского продюсера спустя год после решение суда, который отправил Харви Вайнштейна в тюрьму на 23 года, намерены добиться пересмотра дела. По их мнению, на прошлом процессе допущены грубые ошибки.

Адвокаты Харви Вайнштейна намерены добиться пересмотра его дела. В частности, они нашли грубые ошибки в прошедшем судебном процессе.

Так, говорится в судебных материалах, вопросы возникли к судье Джеймсу Берку и одной из участниц жюри присяжных.

Адвокаты осуждённого на 23 года продюсера отмечают, что судья "грубо пренебрегал" своим обязательством обеспечивать честный судебный процесс. А находившаяся в жюри присяжных и вовсе была ангажирована.

Так, указали юристы, женщина написала книгу о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин", а во время отбора жюри врала о её содержании.

Кроме того, юристы Вайнштейна, отбывающего срок за преступления сексуального характера, указывают, что суд, приговоривший продюсера к 23 годам тюремного заключения, избрал для него чересчур суровую меру пресечения.