Скандал с потерянными англичанами на улице секретными документами по проходу эсминца у берегов Крыма, как и ожидалось, нашёлся "русский след". Причём нашли его сами русские, намекнув на причастность известных всему миру персонажей.

Телеканал Би-би-си сегодня обнародовал цитаты из секретных документов, касающихся провокации британского эсминца HMS Defender у мыса Фиолент. Уже известно, что пакет с распечатками секретных писем и презентаций нашёл случайный прохожий прямо на автобусной остановке на Юго-Западе Великобритании.

Судя по приведённым телеканалом выдержкам из бумаг, Великобритания намеревалась проходом своего эсминца у берегов Крыма показать свою поддержку Киеву. В письмах и презентации подчёркивается, что данные территории Лондон считает украинскими, а потому не боится пользоваться этими морскими путями.

Русские удивились такой "забывчивости" англичан, а некоторые решили упредить вероятные обвинения, которые традиционно следуют в таких случаях. Они сами, раньше Запада, нашли в странном инциденте "русский след". "Петров и Боширов, вы когда-нибудь отдыхаете?" - с иронией пишет Телеграм-канал "Темы. Главное (ГлавМедиа)".

"Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.", - вздыхает автор канала "Special Lassi". "Видишь подозрительные бумажки — звони в BBC. Правило жизни каждого британца", - вновь парируют в "Главмедиа".