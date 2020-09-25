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«В СК полагают, что девочка знала подозреваемого»: в Нижегородской области расследуют убийство девятилетней школьницы

25 сентября 2020, 18:50  •  53 • В России
В посёлке Неклюдово Нижегородской области расследуют убийство девятилетней Леры Пазухиной. Вечером 24 сентября девочка не вернулась домой. После нескольких часов поисков нашли её тело со следами насильственной смерти. По версии следствия, с девочкой расправился бывший сожитель её матери, который был ранее судим. Кроме того, мужчину подозревают в совершении ещё одного убийства в тот же день. Сейчас он задержан.
 
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24 сентября в Нижегородской области пропал ребёнок — девятилетняя Лера Пазухина не вернулась из школы. Около шести вечера девочка вышла из автобуса на остановке в посёлке Неклюдово, но дома так и не появилась. В тот же вечер родственники девочки обратились с заявлением о пропаже в полицию. Начались поиски.

Задушил и скрылся

 

По словам представителей поискового-спасательного отряда «Волонтёр», в поисках, помимо полиции, участвовали местные жители и 50 волонтёров.

«Нам передали сигнал из полиции, что девочка пропала. Кажется, заявила о пропаже её бабушка, — рассказал RT руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтёр» в Нижнем Новгороде Сергей Шухрин. — К поискам сразу подключились местные жители — у них есть чат посёлка, быстро обо всём узнали».

Со слов Шухрина, после нескольких часов поисков один из жителей Неклюдова обнаружил тело ребёнка и передал соответствующий сигнал в МВД.

При осмотре следователи зафиксировали признаки насильственной смерти, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, убийца отвёл ребёнка в безлюдное место и задушил, а затем скрылся с места преступления. Волонтёры, участвовавшие в поисках, также упоминают, что неподалёку от места, где лежало тело, был найден пакет с вещами — предположительно, они могли принадлежать преступнику.

Уже через несколько часов был задержан подозреваемый в расправе над малолетним ребёнком. По информации СМИ, речь идёт о 34-летнем жителе Кстовского района Нижегородской области Павле Суркове. В поисково-спасательном отряде уточнили, что мужчину поймали в лесополосе ранним утром 25 сентября.

При этом правоохранители считают, что задержанный мужчина может быть причастен сразу к двум убийствам: в день, когда пропала Лера Пазухина, в городе Бор была убита 46-летняя женщина.

Смерть наступила в результате травмы головы. Именно в ходе расследования этого уголовного дела следователи вышли на версию о причастности этого же фигуранта к убийству ребёнка.

«По версии следствия, 24 сентября 2020 года в дневное время в доме по ул. Державина г. Бор Нижегородской области подозреваемый в ходе ссоры с местной жительницей избил потерпевшую и нанёс ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась», — сообщили в СК.

Следователи полагают, что после того, как подозреваемый расправился со своей знакомой, он встретил следующую жертву на автобусной остановке. На записях с камер, расположенных неподалеку от места происшествия, видно, что девочка добровольно идёт куда-то вслед за взрослым мужчиной.

Была знакома с убийцей

 

Как рассказали в СК, следователи считают, что Лера была знакома с предполагаемым преступником: ранее её мать состояла в отношениях с Сурковым.

«Следователи СК полагают, что малолетняя девочка знала подозреваемого, так как её мать ранее сожительствовала с ним. При этом несколько месяцев назад отношения с ним женщина прекратила», — отмечают в региональном управлении СК.

Также известно, что задержанный по подозрению в двойном убийстве ранее был неоднократно судим за совершение преступлений различной степени тяжести.

В ориентировке на мужчину, распространённой правоохранительными органами после убийства жительницы Бора и пропажи девятилетней девочки в Неклюдове, было указано, что он уже отбывал сроки за кражу, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 161, ст. 162, ст. 111 УК РФ).

После того как было найдено тело убитой Леры Пазухиной, участвовавшие в её поисках жители посёлка Неклюдово организовали стихийный митинг.

Сейчас расследование по уголовному делу продолжается, оно находится на личном контроле руководства регионального Следственного комитета. Ситуацию также взяла на контроль Генеральная прокуратура. С подозреваемым работают следователи, его уже допросили и готовятся предъявить обвинения.

«В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому также будет предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего)», — рассказали в СУ СК по Нижегородской области.

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