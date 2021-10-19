В ситуации с заболевшим Земаном усмотрели преступление против Чехии

Милош Земан. Фото: Vit Simanek/CTK/www.globallookpress.com

Разбирательства по этому поводу идут на самом высоком уровне

Новости о госпитализации чешского президента Милоша Земана всерьез переполошили международное сообщество. Поговаривают, что глава страны настолько плох, что не сможет выполнять свои функции. Более того, во всей ситуации вокруг его болезни обнаружили признаки "преступления против Республики".



Местные правоохранители уже возбудили соответствующее разбирательство. Ответчиком по этому делу проходит офис президента Чехии. Республиканская полиция предполагает, что высшие чины президентской администрации могли нарушить правила информирования общества о проблемах со здоровьем чешского лидера.

Сейчас правоохранители по косточкам будут разбирать всю ситуацию. Стражи порядка убеждены, что в действиях президентской администрации можно увидеть "признаки уголовных преступлений против Республики". Такие выводы полицейские сделали на основе новой информации о состоянии Земана.

Ранее стало известно, что большие проблемы со здоровьем могут привести к тому, что нынешнего президента Чехии отправят в отставку. Выяснилось, что в текущем состоянии Земан не может выполнять свои обязанности. При этом прогнозы на будущее весьма безрадостные. Пока никто не берется сказать, способен ли президент восстановиться.

Напомним, о том, что глава Чехии попал больницу, стало известно в середине сентября. Президент сообщил, что у него невропатия нижних конечностей, и он уже не может без инвалидной коляски.