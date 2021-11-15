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В ситуации на границе Белоруссии и Польши нашли выгоду для "Северного потока - 2"

15 ноября 2021, 10:45  •  137 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Москве нужно грамотно воспользоваться моментом, считает эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть прокачку российского голубого топлива в Европу из-за миграционного кризиса на границе его страны с Польшей, если последняя закроется от беженцев. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович полагает, что Батька может прибегнуть к своей угрозе. В этот момент России нужно быть порасторопней. Эксперт увидел выгоду для "Северного потока – 2" в миграционном кризисе.
Аналитик указал на то, что от Лукашенко можно ждать чего угодно. Однако у РФ есть шанс выиграть от действий белорусского лидера. В случае, если Батька исполнит свою угрозу, Москва должна заявить Европе, что необходимо как можно скорее сертифицировать "Северный поток – 2". Впрочем, воспользоваться возможностью, по мнению Митраховича, удастся лишь к концу отопительного сезона. Ведь не факт, что перекрытие транзита сразу же приведет к тому, что "Газпром" нарушит свои обязательства перед европейцами. Эксперт подчеркнул, что осенью труба "Ямал-Европа" работает не на всю мощность, что значит – запасенного европейцами газа хватит на несколько месяцев. К слову, если верить Bloomberg, то труба не заработает раньше мая. Поэтому Лукашенко действительно может дать России возможность запустить "СП-2" пораньше.
А вот президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов подчеркнул, что трубы, идущие по Белоруссии, принадлежат российской компании. А это значит, что Минск нарушит право собственности "Газпрома" на актив. Европа же сможет предъявить претензии Москве, в том числе финансового и юридического плана. 
Эксперт также предупреждает, что есть риск попадания мигрантов с территории РБ на нашу. Ведь у стран единое миграционное пространство.
Ранее президент РФ Владимир Путин признался, что Александр Лукашенко не говорил ему лично о том, что может перекрыть газ. Лидер россиян понадеялся, что этого не произойдет, ведь это нарушит обязательства Москвы перед ЕС. 

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