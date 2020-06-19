В Сирии взорвалась секретная американская ракета-открывашка - The Drive

В ряде аккаунтов в Twitter появились видео с американской секретной ракетой-открывашкой AGM-114R9X, которую американцы используют для устранения боевиков и террористов. Оружие похоже на ракету Hellfire, но вместо боевой части у неё ножи, которые вскрывают машины, "как консервные банки". Отсюда и народное название - открывашка.

Ролик с секретным оружием опубликовал пользователь Turkey in The World. На ракете запечатлены обломки ножей, видна также внутренняя начинка боеприпаса, включая систему наведения.

В свою очередь, "Утро.ру" со ссылкой на The Drive пишет, что ракета-открывашка была применена против двух террористов в сирийском Идлибе. По предварительным данным, один из погибших - уроженец Иордании, второй - Йемена.