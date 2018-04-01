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В Сирии в ходе масштабной операции освободили из плена более 30 заложников
01 апреля 2018, 03:39 • 51 • Политика
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 30 заложников освобождены из плена в ходе беспрецедентной по масштабам операции в Сирии. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника", - сказал Евтушенко.
Он рассказал, что для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.
"Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 230 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 140 человек", - заключил он.
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