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В Сирии в ходе масштабной операции освободили из плена более 30 заложников

01 апреля 2018, 03:39  •  51 • Политика

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 30 заложников освобождены из плена в ходе беспрецедентной по масштабам операции в Сирии. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника", - сказал Евтушенко.

Он рассказал, что для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.

"Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 230 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 140 человек", - заключил он.

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