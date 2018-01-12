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В Сирии умным снарядом с лазерным наведением уничтожен склад с беспилотниками

12 января 2018, 20:54  •  293 • В России

Российские Силы специальных операций записали на свой счет очередную блестящую победу. На этот раз - над группой диверсантов, которая 31 декабря прошлого года обстреляла авиабазу «Хмеймим». Тогда, напомню, погибли двое российских военнослужащих.

В спецоперации по поиску террористов были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии.

- На конечном этапе операции группой российских ССО было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб, - сообщили в Минобороны России. - За местом было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами и назначены высокоточные средства поражения.

В четверг в Москве на брифинге Министерства обороны журналистам продемонстрировали перехваченные дроны боевиков.Фото: Министерство обороны РФ

Как только террористы после очередной вылазки появились на объекте, который вычислил российский спецназ, пошел отсчет их последних минут жизни. Когда вся группа пересаживалась в микроавтобус, по ним был нанесен удар высокоточным боеприпасом «Краснополь».

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм.

Таким же боеприпасом был уничтожен склад, на котором террористы собирали и хранили ударные беспилотники самолетного типа. Аналогичные тем, что в ночь на 6 января атаковали российские базы в Тартусе и на Хмеймиме.

Это, пожалуй, первое упоминание о применении корректируемого артиллерийского боеприпаса в Сирии. По сути - это умный 152-мм снаряд, который может выстреливаться хоть из гаубиц Д-20 или «Мста-Б», хоть из самоходной артиллерийской установки «Акация». В отличие от обычных снарядов, у него есть аэродинамические рули, реактивный двигатель для увеличения дальности полета и лазерная головка самонаведения. То есть, для того, чтобы попавсть в цель, кто-то должен подсветить ее лазерным целеуказателем.

Ржавое железо не стреляет

Министерство обороны РФ распространило кадры с уничтожением террористов, ответственных за атаку беспилотников на авиабазу "Хмеймим".Фото: Министерство обороны РФ

Эту работу и сделали бойцы Сил специальных операций при помощи лазерного целеуказателя-дальномера входящего в состав переносного комплекса автоматизированного управления огнём «Малахит». И, судя по тактико-техническим характеристикам этого комплекса, им нужно было подойти к цели как минимум на расстояние 5 километров. Это самая большая дистанция для «подсветки» не очень крупной цели, типа танка. Впрочем, возможно наш спецназ подобрался намного ближе.

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