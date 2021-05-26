В Сирии стартовали президентские выборы

Сегодня, 26 мая, в Сирийской Арабской Республике стартовали президентские выборы.

По данным сирийского агентства SANA, проголосовать можно будет с 7:00 до 19:00 (совпадает с мск).

Уточняется, что за президентское кресло борются три кандидата: действующий президент САР Башар Асад, экс-депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

По данным главы МВД САР Мухаммеда Рахмона, отдать свой голос за того или иного кандидата смогут более 18 млн граждан.