После удара по Сирии 14 апреля 2018 года, США удивили мир любопытной трактовкой результатов атаки. Трамп с гордостью заявил: «Миссия выполнена». И это после того, как «древние» сирийские ПВО советского производства сбили 71 «Томагавка» из 103 ракет (по информации Пентагона по целям было выпущено 105 ракет). При этом глава Белого дома привычно «лягнул» в Twitter своего предшественника, мол, трус Обама ничего не сделал, чтобы «закончилась сирийская катастрофа».

Однако заокеанские эксперты с иронией отнеслись к саморекламе Трампа. «Это не (американская — авт.) стратегия в Сирии, — сказал Стивен Биддл, профессор Университета Джорджа Вашингтона и советник Пентагона. — Это психодрама президента». Нынешний лидер Америки выглядит глупо, когда делает такие заявления.

С одной стороны, глава Белого дома в прошлом месяце шокировал публику в Огайо, объявил, что «очень скоро американские войска уйдут из Сирии», и даже уточнил — «в 48 часов». «Никакая американская кровь или деньги не могут обеспечить прочный мир и безопасность на Ближнем Востоке. Это проблемное место», — сказал тогда Трамп. С другой стороны — по словам одного из высших должностных лиц американской администрации (информация The Washington Post), президента, как мальчишку, отчитали силовики и новый советник по безопасности Джон Болтон. После чего президент США опять сделал глупость, пообещав России, что прилетят «новые, красивые и умные» ракеты.

Мара Карлин, бывший стратег Пентагона и профессор Университета Джона Хопкинса, считает, что нынешний глава Белого дома вообще ничего не понимает, что ему нужно делать на Ближнем Востоке. Это слишком сложно для его ума, несмотря на похвалу иностранных лидеров.

Россия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия, Иран — это далеко не полный перечень государств, каждое из которых продвигает свою политику в этом взрывоопасном регионе силами прагматичных национальных лидеров. А Трампу из-за внутренних проблем не хочется на этом фоне выглядеть слабым президентом. Этим он и опасен — как обезьяна с гранатой, точнее с ядерной кнопкой.

Противоречивые и непредсказуемые заявления Трампа отражают достаточно широкую в США точку зрения, что американские солдаты и гражданское общество, в отличие от генералов и истеблишмента, не мотивированы воевать в Сирии, Ираке и Афганистане, считает Мара Карлин. Именно поэтому никто не может прогнозировать поведение Соединенных Штатов, как по эскалации военного насилия на Ближнем Востоке, так и по введению новых санкций в отношении России. То есть случиться может все, что угодно.

Безусловно, американская сторона пытается аргументировать свой провал, объясняя ночные события 14 апреля хитрой уловкой Пентагона. Повторим, сразу после появления первой информации о результатах удара, Трамп написал в Twitter: «Не могло быть лучшего результата». Однако американцы со скептицизмом отнеслось к этой новости, напомнив, что и Буш-младший после окончания войны с Ираком говорил, что «миссия выполнена». Впрочем, в Америке, Британии и во Франции тех, кто отрицательно оценивает ночную бомбардировку Сирии, называют «полезными идиотами Кремля».

А в странах, где наиболее сильны американские позиции, уже началась мощная обработка общественного мнения. Её цель — неудачу США преподнести, как его победу. В частности, сингапурская англоязычная газета The Straits Times, ссылаясь на свой источник в Вашингтоне, якобы знакомый с военным планированием Белого дома, сообщила, что «так было задумано», якобы чтобы отвлечь Россию от главной цели в Дамаске — некоей секретной лаборатории химического оружия.

Теперь все зарубежные проамериканские СМИ повторяют, как мантру, эту «военную хитрость Трампа».

Отметим, что накануне атаки глава Пентагона Джеймс Мэтисс, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джо Данфорд, новый советник по национальной безопасности Джон Болтон и вице-президент Майк Пенс настоятельно посоветовали Трампу пять крупных целей. В ответ Трамп попросил Болтона и силовиков обосновать этот выбор. Таким образом, речь шла о тщательно проработанной бомбардировке инфраструктуры ВВС САР, назвать которую «отвлекающим маневром» вряд ли разумно, учитывая также стоимость удара.

При этом почему-то не была дана реальная оценка произошедших событий. Дело в том, что «Томагавки» летят на сверхнизкой высоте и фактически не доступны радарам систем ПВО САР, но атакованные ими сирийские авиабазы не разрушены.

То, что сирийцы все-таки сбили «Томагавки», уже не вызывает сомнения. Значит, операторы ПВО САР точно знали маршрут крылатых ракет. Судя по всему, американцы теперь начнут учитывать этот фактор, которого не было ни в Югославии, ни в Ираке.

Зато The Straits Times и другие проамериканские СМИ с гордостью сообщили, что 19 новых ракет AGM-158 JASSM, пущенных с 2-х бомбардировщиков B-1B (базирующихся на авиабазе Аль-Удейд, Катар) прошли незаметно к цели в Дамаске и уничтожили «секретную химическую лабораторию злодея Асада».

Другими словами, Вашингтон делает намек своим союзникам, что именно испытание ракеты AGM-158 JASSM были настоящей целью атаки 14 апреля 2018 года. И «русские ПВО» их не засекли. Правда, JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile, что переводится, как единая ракета класса «воздух-поверхность» — авт.) летели по ливанской долине Бекаа, закрытой горами от любых типов ПВО. Кроме того, западные СМИ насчитали, что только шесть взрывов в Дамаске.

Для сведения, эти инновационные крылатые ракеты никогда ранее в боевых действиях не использовались. Если с «Томагавками» все более менее ясно, то с программой JASSM не так все однозначно. Во-первых, AGM-158 была задумана, прежде всего, как ракета-убийца российских систем РЭБ, и только потом, как стелс-носитель почти 0,5 тонны взрывчатки на расстояние более 1000 км. Во-вторых, американцы утверждают, что AGM-158 может лететь в условиях глушения GPS-сигнала. В-третьих, их уже выпущено более 2000 штук из 4900 заказанных Пентагоном, что свидетельствует о большом интересе шатовских вояк к этому виду оружия.

Кстати, в 2014 году на военном полигоне в штате Юта крылатая ракета AGM-158 JASSM, находясь в полете, уничтожила военные компьютеры электромагнитным импульсом, равным по мощности ЭМИ воздушного ядерного взрыва. Тогда же генерал-майор Томас Масиелло заявил, что Минобороны США высоко оценивает эту систему оружия некинетического эффекта — убийцу русских систем РЭБ.

Короче говоря, Вашингтон подает ситуацию таким образом, что американцы, даже если и потеряли 71 ракету, то только для отвода глаз. На деле они достигли отличного результата.

Однако The Washington Post задается вопросом: как будет объясняться президент США, если лидер САР «снова отравит детей ядовитыми газами»? Ведь Белый дом утверждает, что уничтожена вся сирийская инфраструктура по разработке и производству химического оружия. Неужели завтра Трамп обвинит Москву, что она «травит сирийских малышей»?

Война в Сирии:Россия обвинила британские спецслужбы в инсценировке химатаки в Сирии