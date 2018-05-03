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В Сирии разбился российский истребитель Су-30 СМ, пилоты погибли
03 мая 2018, 12:54 • 287 • В России
В Сирии потерпел крушение российский военный истребитель Су-30СМ. Оба летчика, пилотировавшие самолет, погибли. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», - говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла в 9:45 мск над акваторией Средиземного моря. Истребитель набирал высоту после взлета с авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия. По предварительным данным российского оборонного ведомства, огонь по самолету не открывали.
В Сирии разбился российский истребитель Су-30 СМ, пилоты погибли
Причиной катастрофы могло стать попадание птицы в двигатель истребителя, добавили в Минобороны.
Как сообщал сайт «КП», в начале февраля в сирийской провинции Идлиб боевики сбили российский штурмовик Су-25. Пилот самолета сумел катапультироваться, после чего геройски погиб в неравном бою с террористами.
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