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В Сирии ранены трое российских журналистов

11 апреля 2018, 20:54  •  112 • В России

Российские журналисты возвращались в Дамаск из Восточной Гуты, где готовили сюжеты о ситуации после организованного выезда боевиков из Думы. Именно в этом городе, якобы, произошла химическая атака, поставившая мир на грань глобальной войны.

Михаил ВиткинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Автобус с журналистами был обстрелян из стрелкового автоматического оружия.

Легкие ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканал «Россия-1» Михаил Виткин и оператор «Звезды» Владислав Додонов. Угрозы жизни нет, ребята доставлены в госпиталь.

Владислав ДодоновФото: телеканал «Звезда»

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