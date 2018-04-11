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В Сирии ранены трое российских журналистов
11 апреля 2018, 20:54 • 112 • В России
Российские журналисты возвращались в Дамаск из Восточной Гуты, где готовили сюжеты о ситуации после организованного выезда боевиков из Думы. Именно в этом городе, якобы, произошла химическая атака, поставившая мир на грань глобальной войны.
Михаил ВиткинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Автобус с журналистами был обстрелян из стрелкового автоматического оружия.
Легкие ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканал «Россия-1» Михаил Виткин и оператор «Звезды» Владислав Додонов. Угрозы жизни нет, ребята доставлены в госпиталь.
Владислав ДодоновФото: телеканал «Звезда»
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