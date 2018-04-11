В Сирии ранены трое российских журналистов

Российские журналисты возвращались в Дамаск из Восточной Гуты, где готовили сюжеты о ситуации после организованного выезда боевиков из Думы. Именно в этом городе, якобы, произошла химическая атака, поставившая мир на грань глобальной войны.

Михаил ВиткинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Автобус с журналистами был обстрелян из стрелкового автоматического оружия.

Легкие ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканал «Россия-1» Михаил Виткин и оператор «Звезды» Владислав Додонов. Угрозы жизни нет, ребята доставлены в госпиталь.

Владислав ДодоновФото: телеканал «Звезда»