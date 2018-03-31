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В Сирии при содействии российских военных освобождены восемь заложников
31 марта 2018, 17:54 • 82 • Политика
ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 31 марта. /ТАСС/. Восемь заложников, которых удерживали в плену боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), освобождены в субботу при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского центра.
"31 марта 2018 года при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике были освобождены из плена восемь заложников, удерживаемых боевиками вооруженной группировки "Джебхат ан-Нусра" на территории Восточной Гуты", - отмечается в сообщении.
Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского центра организован выход более 150 тыс. человек.
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