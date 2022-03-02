В Сирии предупредили, что США могут отправить на Украину террористов ИГ*: Имеем доказательства

В МИД Сирии предупредили, что США и страны НАТО имеют возможность перебросить на Украину террористов из стран Ближнего Востока.

На территорию Украины могут попасть террористы из созданных спецслужбами США и стран НАТО исламистских группировок на Ближнем Востоке.

Исходя из анализа, мы можем сказать, что это, вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*,

- заявил 1 марта замглавы МИД Сирии Башар Джаафари.

Сирийский дипломат напомнил, что известной всему миру тактикой США и стран НАТО является использование наёмников-убийц, в том числе террористов, таких как Усама бен Ладен.

В частности, дипломат Сирии напомнил, что США перебрасывали террористов из оккупированных в стране районов в Афганистан, а также в Буркина-Фасо.

"Проработать такую логистику может только большое, развитое государство, у которого хорошо развита эта самая логистика", - добавил Джаафари.

* ИГ (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра" - террористические организации, деятельность которых в России запрещена.

В результате гражданской войны на Украине с 2014 года погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и уничтожению военных объектов, Минобороны России наносит точечные удары. Страны Запада пытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.

Армия России не представляет опасности для украинцев. Украина останется украинской.

Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".

Русские солдаты, берегите себя и своих боевых товарищей как национальное достояние, ведь вы - лучшие люди страны! Возвращайтесь живыми! Спасибо, что вы есть!