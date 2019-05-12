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В Сирии правительственные войска занимают позиции под Идлибом, выбивая боевиков в каждом селении

12 мая 2019, 01:09  •  29 • В мире
Боевики выбиты из пять населённых пунктов около Идлиба правительственными войсками.
Армия Асада в субботу, 11 мая, освободила от боевиков пять населённых пунктов у административной границы провинций Идлиб и Хама.
Сирийские СМИ пишут, что правительственные войска провели боевую операцию, в результате которой были уничтожены командный пункт и склады с оружием группировки "Джебхат ан-Нусра"* под Хассом.
Сейчас армия Асада приступает к осаде города Хан-Шейхун на юге Идлиба, где находится один из главных форпостов боевиков.
* - Запрещённая в России организация

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