В Сирии правительственные войска занимают позиции под Идлибом, выбивая боевиков в каждом селении

Армия Асада в субботу, 11 мая, освободила от боевиков пять населённых пунктов у административной границы провинций Идлиб и Хама.

Сирийские СМИ пишут, что правительственные войска провели боевую операцию, в результате которой были уничтожены командный пункт и склады с оружием группировки "Джебхат ан-Нусра"* под Хассом.

Сейчас армия Асада приступает к осаде города Хан-Шейхун на юге Идлиба, где находится один из главных форпостов боевиков.

* - Запрещённая в России организация