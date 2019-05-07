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В Сирии правительственные войска пытаются выбить из провинции Хама регулярно на них нападающих боевиков
07 мая 2019, 07:24 • 125 • В мире
Войска Асада ведут артиллеристкий огонь по позиция джихадистов, занимающих Кафр Набуду.
Правительственные войска САР начали наступление в понедельник на позиции боевиков на северо-западе провинции Хама. При поддержке союзников они смогли продвинуться и выбить террористов из населенных пунктов Бана и Джанабра, пишет канал Directorate 4.
По его данным, силами Асада, также был занята высота Тель-Усман.
СМИ и пресс службы террористов распространяют информацию, что все наступления правительственных сил САР были отбиты.
После войскам САР и союзникам удалось заблокировать одну из важных дорогмежду. Каалат-эль-Мадыком и Кафр Набудой. Это был подготовительный этап к штурму Кафр Набуду. По данным, на вечер понедельника, артиллерийский обстрел ведётся по позициям, именно здесь сосредоточены силы террористов, осуществлявших нападения на позиции правительственных сил в северных частях провинции Хама.
После понесенных потерь, джихадисты начали направлять силы на место столкновения. СМИ боевиков утверждают, что в боях погибли двадцать солдат правительственных сил.
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