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В Сирии подорван российский БТР
16 июня 2020, 14:25 • 178 • В России
Инцидент произошел во вторник во время очередного патрулирования в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Во время движения российско-турецкой колонны по трассе М-4 между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джаруза раздался взрыв – сработал заложенный у обочины самодельный фугас.
- Боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4, - прокомментировал происшествие официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. - В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер.
Ни российские, ни турецкие военнослужащие в результате теракта не пострадали. Да и техника смогла своим ходом вернуться в пункт дислокации.
По словам Игоря Конашенкова, сегодня основные усилия российской группировки войск сосредоточены на стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и выполнении договоренностей о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4. 5 марта этого года соответствующее соглашение было достигнуто между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики.
Анкара взяла на себя обязательства очистить территорию вдоль трассы М-4 от террористических формирований. Однако боевики с пугающей регулярностью пытаются сорвать совместные российско-турецкие усилия в регионе.
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