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В Сирии опять погибло много россиян
05 ноября 2018, 13:24 • 76 • Война
В последнее время все больше разговоров о поствоенном урегулировании Сирии. Будто бы все предчувствуют скорое окончание гражданского конфликта. Россия и Турция договариваются о перемирии для Дамаска и вооруженной оппозиции в Идлибе. Курды передают под контроль Асада стратегические важные гражданские объекты, например, водохранилища. В Москве же все чаще говорят о финансировании программ по восстановлению сирийской республики. Американцы вроде бы подхватили эту волну, и, заметив, что Кремль очень хочет найти партнеров для этого нелегкого дела, выдвинули какие-то условия для своего участия. Они заявили, что не выделят даже цента для этого предприятия, пока иранцы находятся в арабском государстве. Да и Башар Асад все чаще в свои речах затрагивает социальные темы, нежели военные — то обсуждает медицину, то говорит про образование и так далее. В общем, дела идут почти хорошо…
Конечно, это — иллюзия, причем чересчур преждевременно раздуваемая, но на фоне всего волей-неволей начинаешь верить в предстоящий переход Сирии от полного хаоса к мирной жизни. Да и, в конце концов, любая война когда-нибудь заканчивается, почему, например, сирийская не может закончиться завтра, а не, скажем, через пять лет? Исламское государство* ведь побеждено, об этом нам говорили множество раз. И наше руководство, и американцы, и сирийцы и многие другие. Можно ли им верить? Отчасти да. Потому что как государство этот псевдохалифат уже не существует. Но с другой стороны, от рук последователей Абу Бакра Багдади (лидер ИГИЛ — авт.) продолжают гибнуть люди. Например, не так давно в Хасаке серьезные потери понесли военные армии США и союзные им курды. Последних, кстати, террористы до сих пор активно ликвидируют, правда, в другой провинции — в Дэйр-эз-Зоре.
Но не только с ними это происходит. Наши военные и наемники тоже периодически становятся жертвами этих кровожадных фанатиков. Далеко ходить не стоит. Несколько дней назад близ военной базы «Панорама», что под городом Дэйр-эз-Зор, в результате взрыва погибли сразу семь российских военных или, скорее, добровольцев-наемников, при этом вместе с ними было убито много сирийцев. Информацию распространили местные источники, в числе которых есть и террористические ресурсы. В связи с большим разнообразием версий трудно установить, какова реальная причина произошедшей трагедии, но многое указывает на то, что Исламское государство тут так или иначе замешано.
По словам нашего источника в военном руководстве РФ, данных о потерях среди «регуляров» нет. Но вокруг Дэйр-эз-Зора и в нем самом по-прежнему множество неразминированных участков. По мере того, как правительственные силы приближались к городу, террористы минировали все, что только можно было. В итоге, повсюду, даже с прекращением боевых действий, освободителей ждала опасность. Это, кстати, одна из причин, почему столицу этой восточной провинции так долго освобождали — более месяца, хотя по плану должны были справиться за неделю-полторы.
Так что взрывы продолжаются и по сей день — разминирование в условиях восточной Сирии и при ограниченных возможностях продвигается не самыми быстрыми темпами. С момента освобождения города от этого погибло немало бойцов правительственных и проправительственных формирований. Насчет же российских военных — были ранения, но не было жертв. Недавно взрыв действительно произошел, причем не один. Жертвы были, но кто они — нам не сообщили. Все взрывные устройства, что еще остались близ Дэйр-эз-Зора или в нем самом когда-то принадлежали Исламскому государству, потому как именно оно на протяжении нескольких лет удерживало город. Более того, в его окрестностях террористы до сих пор сохраняют некоторую активность, вернее, с недавних пор они ее возобновили. Так, отряды боевиков периодически перемещаются между своими анклавами. Один из них располагается немного западнее Дэйр-эз-Зора, второй же находится юго-восточнее города. Сообщение между ними возможно только через правительственные территории. Это рискованно, но террористы все равно подбирают наиболее подходящие маршруты и небольшими группами перемещаются. Периодически это приводит к неожиданным последствиям. Так, игиловцы любят перемещаться под прикрытием песчаных бурь, которые часто здесь случаются, но иногда некоторые группы в связи с этим немного сбиваются с курса и выходят к Абу-Кемалю, Меядину или даже к Дэйр-эз-Зору. Кончается это все боями, в которых далеко не всегда отряды боевиков терпят разгромное поражение. В отдельных случаях они успевают успешно скрыться. Иногда же террористы совершают намеренные вылазки в города и мелкие поселения, контролируемые Дамаском. Часто целью этих походов являются мирные жители, которых уводят в плен, но не всегда. Бывает, вылазки совершают минеры и прочего рода диверсанты. Так что вполне возможно, что люди погибают не от давно установленных устройств, а от тех, что совсем свежие.
Главное в это ситуации то, что Исламское государство по-прежнему опасно, по-прежнему активно, и в последнее время на его счету много побед. Очевидно, что псевдохалифат укрепился и продолжает укрепляться. Американцы с курдами уже прочувствовали это на своих шкурах, похоже, подходит очередь сирийцев и наших военных. Надо бы спохватиться заранее, пока от кровавых рук этих головорезов не пали новые жертвы, в числе которых могут оказаться россияне.
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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена
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