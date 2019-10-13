В Сирии оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас-эль-Айна - СМИ

В настоящее время стало известно о том, что силы сирийской оппозиции при поддержке турецких военных захватили центр Рас-эль-Айна в Сирии. Об этом сообщает местное телевидение.

"В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции "Источник мира" удалось были взяты под контроль жилые кварталы населенного пункта Рас эль-Айн", - отмечается в распространенном турецким Минобороны сообщении.