В Сирии назначили дату выборов президента. Выдвигаться на пост можно уже завтра

В Сирии назначили дату выборов президента. Они состоятся 26 мая. А выдвигаться на пост потенциальным кандидатам можно будет уже завтра. Срок подачи заявки на участие составит 10 дней.

Сирийский народный совет (парламент) определился с датой проведения выборов президента страны. Они пройдут 26 мая.

Граждане республики, находящиеся за её пределами, смогут проголосовать раньше - 20 мая. Для них избирательные участки будут организованы на территории посольств.

Срочное совещание высшего законодательного органа САР в прямом эфире транслировал канал Al Ikhbaria. Помимо даты самого голосования, также были озвучены сроки подачи заявок кандидатами на участие в выборах.

Это можно будет сделать уже с начала следующей недели. На выдвижение потенциальным участникам будет дано 10 дней.

Действующий президент Башар Асад был избран летом 2014-го. Тогда выборы прошли согласно новому порядку, предусмотренному новой Конституцией 2012 года. По основному закону страны, глава государства может оставаться на должности на протяжении двух сроков подряд, один срок равен семи годам.