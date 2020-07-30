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В Сирии нашли заброшенную лабораторию террористов: Обнаруженное внутри поразило военных
30 июля 2020, 16:05 • 169 • В мире
В Сирии нашли заброшенную лабораторию террористов. Обнаруженное внутри поразило военных. Там хранились ёмкости с человеческими органами, залитыми раствором хлороформа. Предполагается, что они готовились на продажу.
Военнослужащие ВС Сирии с помощью местных жителей нашли в посёлке, ранее удерживавшемся террористами, укрытие боевиков, где содержались человеческие органы, передаёт государственное информагентство SANA.
Жуткая находка была обнаружена в населённом пункте Эль-Гадфа на юге провинции Идлиб. Внутри бывшего убежища бандгрупп сирийские солдаты наткнулись на кустарную медлабораторию. В ней хранились прозрачные банки с человеческими органами внутри, которые были залиты раствором хлороформа.
Сами сосуды были подписаны мужскими и женские именами. Кроме того, в укрытии также были найдены перечни людей с указанием данных об их здоровье.
Как отмечает информагентство, незаконная контрабанда органов - важный источник доходов террористических формирований в САР.
Внутри зон влияния боевиков в стране нередко пропадали и продолжают пропадать люди. Некоторые из них, как утверждается, были похищены как раз ради изъятия органов.
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