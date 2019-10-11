Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Империя разозлится: Россия перекроет газ и экономика Европы рухнет - экспер...
Нацбанк Украины: около 50% кредитов в банках являются проблемными
Оптимизация медицины - туберкулезный диспансер закрывают, больных - по домам!
Сильное выступление Якова Кедми! Смотреть всем! Вечер с Соловьевым от 10.10.19
Главная / Политика

В Сирии напали на российский военный патруль

11 октября 2019, 22:39  •  157 • Политика
Атака на российских военных в провинции Дераа уже не первая в этом году.
"Неизвестные напали на патруль военной полиции Вооруженных сил России в провинции Дераа в Сирии", - Lenta.ru цитирует Orient-News.
По данным издания, в результате пострадал один российский военнослужащий и двое представителей сирийских вооруженных сил.
Сведения о нападении на патруль также подтверждает Eldorar со ссылкой на свои источники.
Атака на российских военных в провинции Дераа уже не первая в этом году: 13 июля на трассе между населенными пунктами Хараба и Маараба уже был подобный случай. Но тогда российские военные не пострадали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
11 октября 2019, 16:09
"Теперь, конечно, будем над этим работать": Путин – о создании в России своих РСМД
11 октября 2019, 22:39
В Сирии напали на российский военный патруль
11 октября 2019, 16:09
"Закат цивилизации как он есть": Гаспарян назвал возможного лауреата Нобелевки за мир
11 октября 2019, 03:09
В Думу внесли законопроект о праве охоты с чужим оружием
11 октября 2019, 16:09
"Пытаются навязать чуждую систему ценностей": Шойгу призвал противостоять "враждебным силам"
11 октября 2019, 12:54
"Очень опасная" Скабеева пригласила Зеленского в Москву поговорить "без посредников"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
05 октября 2019, 20:09
СМИ: Перри призывал Киев включить американцев в правление «Нафтогаза»
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.