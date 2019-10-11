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В Сирии напали на российский военный патруль
11 октября 2019, 22:39 • 157 • Политика
Атака на российских военных в провинции Дераа уже не первая в этом году.
"Неизвестные напали на патруль военной полиции Вооруженных сил России в провинции Дераа в Сирии", - Lenta.ru цитирует Orient-News.
По данным издания, в результате пострадал один российский военнослужащий и двое представителей сирийских вооруженных сил.
Сведения о нападении на патруль также подтверждает Eldorar со ссылкой на свои источники.
Атака на российских военных в провинции Дераа уже не первая в этом году: 13 июля на трассе между населенными пунктами Хараба и Маараба уже был подобный случай. Но тогда российские военные не пострадали.
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