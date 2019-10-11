В Сирии напали на российский военный патруль

"Неизвестные напали на патруль военной полиции Вооруженных сил России в провинции Дераа в Сирии", - Lenta.ru цитирует Orient-News.

По данным издания, в результате пострадал один российский военнослужащий и двое представителей сирийских вооруженных сил.

Сведения о нападении на патруль также подтверждает Eldorar со ссылкой на свои источники.

Атака на российских военных в провинции Дераа уже не первая в этом году: 13 июля на трассе между населенными пунктами Хараба и Маараба уже был подобный случай. Но тогда российские военные не пострадали.