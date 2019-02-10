В Сирии начались бои между Ираном и Россией

Иран сделал многое для Сирии, вернее для Башара Асада и той Сирии, которую действующий президент отчаянно пытался сохранить. Как видно, не очень получилось. Власть Дамаска распространяется далеко не на всю территорию страны, тем не менее, без Ирана у Асада не было бы и того, что он имеет сейчас.

Первыми к нему пришли иранцы. Они давали деньги, оружие и кровь. Да, иранские солдаты погибали за сирийского лидера, и это в то время, когда даже его собственные офицеры уходили к оппозиции. Но, если посмотреть правде в глаза, то успехи бравых стражей Исламской революции невелики.

До 2015 года, несмотря на все их усилия, Асада преследовали одни только неудачи. Он терпел поражение за поражением и в какой-то момент даже был близок к полному краху — столица могла пасть под натиском террористов. И иранцы ничего с этим не могли поделать.

Выручила Россия, которая за короткие сроки обезопасила столицу и отбросила врагов на восток, который, кстати, потом же и зачистила. Иранцы вздохнули посвободнее и примерили на себя роль союзников РФ. Они действовали по большей части на земле, тогда как наши люди применяли комплексные меры, но все же в приоритете были воздушные операции. И это сотрудничество оказалось очень эффективным.

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За короткие сроки под натиском россиян, иранцев, местных сирийских сил и всевозможных добровольцев пали все основные террористические силы, а затем и оппозиционные. Теперь из реальных врагов остались только террористы, засевшие в Идлибе. Там же находится и протурецкая оппозиция, но она, кажется, пока неприкосновенна. А с курдами вопросы вряд ли вообще будут решаться силой, хотя все может быть. И что же теперь? Получается, что теперь особого смысла в российско-иранском союзе нет?

Ситуация усложняется еще и тем, что помимо иранцев здесь в большом количестве присутствуют бойцы Хезболлы, которые, как известно, являются одними из самых фанатичных распространителей идей первого иранского аятоллы и его революции. Их возросшее влияние на положение дел в САР уже вызывает недовольство у представителей местной элиты, в том числе алавитской. А для России эта группировка в будущем может стать очередной головной болью, во всяком случае, в период поствоенного урегулирования, потому как ничего из того, что требует выпустить оружие из рук, эти люди не умеют. Да и к тому же отношения Москвы с Израилем во много зависят от того, как Кремль ведет себя по отношению к Тегерану и той самой Хезболле, вокруг которой сейчас в Израиле много шуму. Так что, видимо, для российского руководства пришло время решать проблему Ирана.

И, вероятно, в определенном смысле она уже решается, правда, из всех возможных методов выбран самый грубый — военный. Многочисленные СМИ региона — сирийские, иракские, израильские сообщают, что в последние недели зафиксировано несколько столкновений между иранскими ополченцами и сирийскими формированиями, которых поддерживают российские военные. Более того, даже распространена информация об атаке россиян на некие иранские объекты, по всей видимости, склады. Упомянутые же столкновения будто бы происходят на востоке страны.

Сложно в это поверить сейчас, тем более основными источниками распространения подобной информации являются люди, так или иначе связанные с оппозицией, хотя есть и независимые. Впрочем, в пользу того, что РФ стремится ослабить влияние на Асада, говорит многое. Ранее мы не раз упоминали о расформированных российскими военными иранских базах, к тому же наблюдалось серьезное давление на Хезболлу, бойцы которой были изгнаны из многих сирийских городов и деревень. Да и вообще, судя по всему, Хезболлу пытаются запереть в граничащих с ее родным Ливаном районах.

Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что в этих столкновениях нет ничего удивительного, они вполне могли быть, и могут случиться в будущем. Более того, по его мнению, это было вполне ожидаемо.

— Иначе, в принципе, быть не могло. Потому что иранцы запустили туда своих людей, стражей Исламской революции, дали им общие директивы и все. При этом, надо понимать, что эти отряды не координируются четко, как, например, в нашей армии, приказом сверху вниз и докладом снизу вверх. При этом сирийцы, вопреки распространенному мнению, сами не очень-то любят иранцев. По той простой причине, что Сирия — самое продвинутое, светское государство региона. И тут появляются иранцы с бородами и начинают учить жизни, религии и еще чему-нибудь. Далеко не всем это нравится, большинство раздражено. Это, во-первых.

Во-вторых, вопрос присутствия иранцев и их союзников действительно пора как-то разрешить. Тут очень важен фактор Израиля, потому как ЦАХАЛ будет бомбить Сирию и дальше, до тех пор, пока тут есть иранские объекты. И тут надо каким-то образом иранцев оттуда убрать или сделать так, чтобы они вели себя очень сдержанно. Но вопрос очень сложный, не знаю, как там Лавров и его подчиненные выкрутятся, уговорят ли иранцев или нет, но известно точно, что легко не будет.

«СП»: — Так может быть это работа тогда будет поручена другому министру — Шойгу?

— Не знаю наверняка. Тут такой момент важен — наши военные находятся в Сирии с целью помогать сирийцам, поддерживать их, вести совместно с ними боевые действия против врагов. И если в какой-то момент иранцы станут их врагами, то в принципе все понятно. И если сирийцы обращаются за помощью, то им следует помогать, деваться некуда. Но я думаю, что такие вот стычки — это отдельные инциденты, которые в масштабные столкновения не перерастут. Скорее всего, все будет решаться на более высоком уровне. Кроме того, я не исключаю вариант конфликтов между полевыми командирами. Все-таки гражданская война — это их время. Мало ли, может, какой-нибудь иранский командир не поделил с сирийским что-нибудь? И понеслась.

«СП»: — Сомнительно, что российская авиация в этих случаях помогала бы самодеятельным сирийцам.

— Да, авиация, конечно, так не действует, но, скажем, патронами, тушенкой и еще чем-нибудь наверняка наши люди могут помочь и в таких случаях. Но в целом проблема решаема, правда, от повторов никто не застрахован.

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