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В Сирии британский снайпер погиб из-за халатности бойца спецназа США

29 июля 2019, 07:54  •  113 • В мире
Правительство Британии завершило расследование факт подрыва на гранате своего снайпера Мэтта Тонро вместе с американским спецназовцем Джонатаном Дунбарой. Причиной всему стала халатность последнего.
Об этом сообщило Daily Mail. По данным издания, проведенное расследование инцидента, случившегося год назад, было "очень тщательным". Сообщив о сделанных выводах, Лондон признал, что в Сирии все-таки находятся британские военнослужащие, хотя до этого подобный факт категорически отвергался.
Сообщается, что британский снайпер участвовал в некоей "секретной миссии" близ города Манбидж. При взрыве гранаты помимо Тонро и Дунбара, тяжелые ранения получили еще пять человек. Пострадавших экстренно отправили в американский военный госпиталь. Но помочь британцу врачи уже ничем не могли, им оставалось только констатировать смерть снайпера.
Слухи об инциденте быстро распространились, после этого Пентагон сделал заявление, в котором указал, что причиной гибели британского снайпера и американского спецназовца стало неизвестное самодельное взрывное устройства.
Позднее эта версия была опровергнута: проводя расследование, эксперты на месте инцидента не обнаружили ни соответствующей воронки, ни каких-либо элементов взрывного устройства. Таким образом они сделали вывод, что речь идет о детонации небольшого количества взрывчатого вещества. Дальнейшее расследование не оставило сомнений в том, что и Тонро, и Дунбар погибли из-за случайного подрыва гранаты, которое допустил американский боец, отмечает "ПолитЭксперт".

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