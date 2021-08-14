В сибирском плане Шойгу нашли "руку Путина"

Один из новых городов Сибири, о которых говорил Шойгу, могут основать в Минусинской котловине, рассказал высокопоставленный источник. "Ещё в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской котловины", - добавил он.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил продолжить "царский проект" развития Сибири - построить с нуля три-пять новых городов. Один из них с большой вероятностью возведут на границе двух регионов, сообщил высокопоставленный источник.

По его информации, новый город предполагается разместить между Хакасией и Красноярским краем - в Минусинской котловине. Утверждается, что строительство начнётся уже в 2022 году.

Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах,

- цитирует URA.RU слова источника.

Он отметил, что впервые тему поднял президент России Владимир Путин в 2019 году на Петербургском экономическом форуме. Глава государства дал задание правительству и Российской академии наук придумать, как можно использовать Минусинскую котловину.

По мнению экспертов, проект Шойгу о строительстве новых городов в Сибири является продолжением царской и советской стратегий развития России. Тем более что страна уже имеет опыт воплощения подобных проектов - с нуля были построены столица Ингушетии Магас и Иннополис в Татарстане.