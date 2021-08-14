Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов...
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского ...
Главная / Политика

В сибирском плане Шойгу нашли "руку Путина"

14 августа 2021, 19:35  •  36 • Политика
Один из новых городов Сибири, о которых говорил Шойгу, могут основать в Минусинской котловине, рассказал высокопоставленный источник. "Ещё в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской котловины", - добавил он.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил продолжить "царский проект" развития Сибири - построить с нуля три-пять новых городов. Один из них с большой вероятностью возведут на границе двух регионов, сообщил высокопоставленный источник.
По его информации, новый город предполагается разместить между Хакасией и Красноярским краем - в Минусинской котловине. Утверждается, что строительство начнётся уже в 2022 году.
Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах,
- цитирует URA.RU слова источника.
Он отметил, что впервые тему поднял президент России Владимир Путин в 2019 году на Петербургском экономическом форуме. Глава государства дал задание правительству и Российской академии наук придумать, как можно использовать Минусинскую котловину.
По мнению экспертов, проект Шойгу о строительстве новых городов в Сибири является продолжением царской и советской стратегий развития России. Тем более что страна уже имеет опыт воплощения подобных проектов - с нуля были построены столица Ингушетии Магас и Иннополис в Татарстане.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
14 августа 2021, 12:15
Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
14 августа 2021, 01:15
От дипломатов в Кабуле потребовали "зачистить" все американское – Politico
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
08 августа 2021, 19:40
Макс Фадеев пожелал Зеленскому суда: "У меня всю семью по линии отца вырезали такие нацисты"
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
09 августа 2021, 10:20
Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.