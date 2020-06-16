В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок золота - Daily Mail

Власти Швейцарии вынуждены были обнародовать находку и объявить во всеуслышание о поиске пассажира, забывшего в вагоне поезда мешок, полный золота. Как уточняется, попытки найти этого забывчивого пассажира ранее не увенчались успехом.

По данным Daily Mail, речь идёт о трёхкилограммовом мешке золота, где стоимость драгметалла составляет 152 тысячи фунтов стерлингов.

Уточняется, что потерялась сумка ещё в октябре прошлого года. Обнаружили её на участке железной дороги, соединяющем кантоны Санкт-Галлен и Люцерн. Однако с тех пор неизвестный, оставивший её, так и не объявился.

Но у него есть пять лет на то, чтобы обнаружить себя и забрать забытое золото обратно. Правда, неясным остаётся лишь один момент: каким образом власти смогут проверить заявления о праве собственности?