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В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок золота - Daily Mail

16 июня 2020, 00:00  •  91 • В мире
Daily Mail сообщает о том, что один из пассажиров в Швейцарии объявлен в розыск после того, как забыл в вагоне поезда трёхкилограммовый мешок с золотом. Власти объявили поиск.
Власти Швейцарии вынуждены были обнародовать находку и объявить во всеуслышание о поиске пассажира, забывшего в вагоне поезда мешок, полный золота. Как уточняется, попытки найти этого забывчивого пассажира ранее не увенчались успехом.
По данным Daily Mail, речь идёт о трёхкилограммовом мешке золота, где стоимость драгметалла составляет 152 тысячи фунтов стерлингов.
Уточняется, что потерялась сумка ещё в октябре прошлого года. Обнаружили её на участке железной дороги, соединяющем кантоны Санкт-Галлен и Люцерн. Однако с тех пор неизвестный, оставивший её, так и не объявился.
Но у него есть пять лет на то, чтобы обнаружить себя и забрать забытое золото обратно. Правда, неясным остаётся лишь один момент: каким образом власти смогут проверить заявления о праве собственности?

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