В Швеции усмотрели вызов в действиях России

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В Стокгольме допустили установление контактов с РФ в обход официальных властей

Москва действует вопреки интересам европейцев, и это является причиной "проблем" в ее отношениях с Брюсселем и со Стокгольмом в частности. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

"Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям",

– приводит RT ответ высокопоставленного дипломата на запрос шведского парламентария.

При этом Линде допустила, что Швеция и другие члены ЕС смогут найти "возможности" для выстраивания отношений с Россией. Для этого она предлагает общаться не только с официальным руководством РФ, но и налаживать контакты с "политической оппозицией".

Ранее власти Швеции объявили о масштабной модернизации армии и увеличении военных расходов почти вдвое из-за "усиления" России. На днях стало известно, что Стокгольм уже увеличил группировку в Балтийском море. При этом рядовые шведы недовольны сотрудничеством своей страны с НАТО.