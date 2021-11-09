В Швеции паника: Норвегия разворачивается лицом к России

Шведские СМИ раздувают панику вокруг нового премьера Норвегии, который выступает за расширение диалога с Россией. "Стёре едва успел вступить в должность, как глава российского МИД Лавров совершил незапланированный визит", - негодует Svenska Dagbladet.

После смены правительства Норвегия может "развернуться лицом к России". Об этом с нотками паники пишет обозреватель шведского издания Svenska Dagbladet, комментируя личность нового норвежского премьер-министра.

Речь идёт о социал-демократе Йонасе Гаре Стёре, который недавно занял должность главы правительства Норвегии. До этого он занимал пост главы МИД страны. И его главным достижением на этом посту стал договор с Россией о линии разграничения в Баренцевом море. Теперь в Швеции опасаются, что Стёре может взять курс на сближение и сотрудничество с Россией.

Стёре едва успел вступить в должность, как глава российского МИД Лавров совершил незапланированный визит в Осло на обратном пути с заседания Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсё,

- восклицает обозреватель шведского издания.

Он отмечает, что отношения с Россией всегда строились на принципе "сдерживания" и "умиротворения". Однако Стёре называл риторику предыдущего правительства чересчур резкой.

Теперь диалог [с Россией] расширится,

- запугивает Svenska Dagbladet.