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В Швеции паника: Норвегия разворачивается лицом к России
09 ноября 2021, 23:30 • 102 • Политика
Шведские СМИ раздувают панику вокруг нового премьера Норвегии, который выступает за расширение диалога с Россией. "Стёре едва успел вступить в должность, как глава российского МИД Лавров совершил незапланированный визит", - негодует Svenska Dagbladet.
После смены правительства Норвегия может "развернуться лицом к России". Об этом с нотками паники пишет обозреватель шведского издания Svenska Dagbladet, комментируя личность нового норвежского премьер-министра.
Речь идёт о социал-демократе Йонасе Гаре Стёре, который недавно занял должность главы правительства Норвегии. До этого он занимал пост главы МИД страны. И его главным достижением на этом посту стал договор с Россией о линии разграничения в Баренцевом море. Теперь в Швеции опасаются, что Стёре может взять курс на сближение и сотрудничество с Россией.
- восклицает обозреватель шведского издания.
Он отмечает, что отношения с Россией всегда строились на принципе "сдерживания" и "умиротворения". Однако Стёре называл риторику предыдущего правительства чересчур резкой.
- запугивает Svenska Dagbladet.
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