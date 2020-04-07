Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минск...
Главная / В мире

В Швеции не вводят карантин и дополняют статистику по умершим задним числом. Победить эпидемию это не помогает

07 апреля 2020, 13:35  •  22 • В мире
Критики карантина, установленного во многих странах, дружно кивают на Швецию: мол, вот в стране власти адекватные, никаких ограничительных мер не принимали, а коронавирусная инфекция там никого не трогает. Однако в действительности всё обстоит иначе: смертность от COVID-19 в Швеции выше, чем в остальных Скандинавских странах.
О том, что официальная статистика может заметно отличаться от реального положения дел, в воскресенье, 5 апреля, сообщило шведское информагентство TT. Как оказалось, сводки о летальных исходах в стране традиционно дополняются задним числом, о чём неоднократно говорили и представители Агентства общественного здравоохранения Швеции.
Основываясь на этом, журналисты ТТ пришли к выводу, что на самом деле число умерших в стране не 373 человека, а примерно 750. Правда, позднее в агентстве убрали результаты своих подсчётов, а вместо этого написали: реальное количество умерших от коронавируса неизвестно.
По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, число умерших, скорее всего, приближается к 500.
"Мы не пытаемся ничего скрывать. Но мы также не должны создавать ложное представление о том, что есть множество смертей (от коронавируса. - Ред.), которые мы не можем найти. Мы находим их, но иногда немного поздно", - сказал он.
Несмотря на это, можно сделать вывод, что в Швеции смертность от COVID-19 выше, чем в соседних Скандинавских странах, где уже давно действуют ограничительные меры, пишет издание "Медуза".
Тем не менее Тегнелл настаивает на том, что "здоровью общества" может больше повредить не болезнь, а карантин. Поэтому шведы продолжают свободно выходить на улицу, работать, посещать кафе, торговые центры или парикмахерские. Почти все школьные и дошкольные учреждения продолжают свою работу.
Несколько запретов появилось только в конце марта. К примеру, правительство запретило мероприятия, предполагающие участие более полусотни человек, и закрыло для посещений дома престарелых. Все остальные меры - рекомендательные: перейти на удалённую работу, чаще мыть руки, не ездить в час пик в общественном транспорте и так далее.
Как заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, правительство "полагается на чувство здравого смысла" граждан страны. И граждане такой подход вполне поддерживают.
Вирус должен распространяться плавно - такова стратегия Швеции в борьбе с COVID-19. Не надо перегружать систему здравоохранения, у населения должен появиться коллективный иммунитет. В то же время вполне возможно, что скоро просто изобретут вакцину против коронавирусной инфекции, считает Андерс Тегнелл.
"Важно найти меры, которых можно придерживаться в течение длительного времени. Запереть людей дома надолго не получится", - считает он.
Отметим, что этой же стратегии "коллективного иммунитета" долгое время придерживались в Нидерландах и Британии. Однако правительства всё-таки изменили свою позицию. Произошло это после того, как учёные предупредили, что такой подход может обернуться сотнями тысяч смертей и полным коллапсом системы здравоохранения.
К слову, стремление шведского правительства к выработке у населения "коллективного иммунитета" раскритиковали и местные учёные, опубликовавшие в конце марта коллективное письмо к властям страны и потребовавшие ужесточить меры социальной изоляции, а также провести более широкомасштабное тестирование жителей. Подписали это обращения почти две тысячи шведских учёных, в том числе и председатель правления Нобелевского фонда - молекулярный биолог Карл-Хенрик Хелдин.
Кроме того, критики позиции властей требуют срочно "закрыть Стокгольм", поскольку половина выявленных случаев COVID-19 приходится на шведскую столицу.
"Существует реальный риск, что случаев коронавируса станет так много, что больницы не справятся. Выбор лечения уже приходится делать на основании биологического возраста", - заявил специалист по инфекционным болезням Стефан Хансон.
Как стало известно, правительство Швеции уже готовит более жёсткие карантинные меры. В стране COVID-19 диагностирован у 7206 граждан. Умерло 477 человек.
"Кривая заражения становится всё круче", - вынужден был признать Андерс Тегнелл. При этом главный эпидемиолог страны продолжает настаивать на том, что "страна и так справится с эпидемией".
В этом уже не уверено правительство Швеции, поэтому и готовится принять более жёсткие меры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США
06 апреля 2020, 23:35
Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
06 апреля 2020, 22:35
Трагедия заставила нас осознать и исправить ошибки: Норвежские военные - о "тревожном звонке" "Курска"
07 апреля 2020, 09:35
Не помогли ни деньги, ни любовь - подставил коронавирус: Украинка выставила за дверь собственного мужа
06 апреля 2020, 23:35
Десятки американских военных заражены коронавирусом, командование отмалчивается: В Южной Корее зреет скандал - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
05 апреля 2020, 14:00
Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда
04 апреля 2020, 03:35
Эпидемия в России вообще не похожа на европейский сценарий, но пик не пройден - ВОЗ
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
04 апреля 2020, 06:35
Трамп в ловушке, но угрожает Путину. Депрессия и безработица в США (Telegram. Обзор)
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.