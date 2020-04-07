В Швеции не вводят карантин и дополняют статистику по умершим задним числом. Победить эпидемию это не помогает

О том, что официальная статистика может заметно отличаться от реального положения дел, в воскресенье, 5 апреля, сообщило шведское информагентство TT. Как оказалось, сводки о летальных исходах в стране традиционно дополняются задним числом, о чём неоднократно говорили и представители Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Основываясь на этом, журналисты ТТ пришли к выводу, что на самом деле число умерших в стране не 373 человека, а примерно 750. Правда, позднее в агентстве убрали результаты своих подсчётов, а вместо этого написали: реальное количество умерших от коронавируса неизвестно.

По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, число умерших, скорее всего, приближается к 500.

"Мы не пытаемся ничего скрывать. Но мы также не должны создавать ложное представление о том, что есть множество смертей (от коронавируса. - Ред.), которые мы не можем найти. Мы находим их, но иногда немного поздно", - сказал он.

Несмотря на это, можно сделать вывод, что в Швеции смертность от COVID-19 выше, чем в соседних Скандинавских странах, где уже давно действуют ограничительные меры, пишет издание "Медуза".

Тем не менее Тегнелл настаивает на том, что "здоровью общества" может больше повредить не болезнь, а карантин. Поэтому шведы продолжают свободно выходить на улицу, работать, посещать кафе, торговые центры или парикмахерские. Почти все школьные и дошкольные учреждения продолжают свою работу.

Несколько запретов появилось только в конце марта. К примеру, правительство запретило мероприятия, предполагающие участие более полусотни человек, и закрыло для посещений дома престарелых. Все остальные меры - рекомендательные: перейти на удалённую работу, чаще мыть руки, не ездить в час пик в общественном транспорте и так далее.

Как заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, правительство "полагается на чувство здравого смысла" граждан страны. И граждане такой подход вполне поддерживают.

Вирус должен распространяться плавно - такова стратегия Швеции в борьбе с COVID-19. Не надо перегружать систему здравоохранения, у населения должен появиться коллективный иммунитет. В то же время вполне возможно, что скоро просто изобретут вакцину против коронавирусной инфекции, считает Андерс Тегнелл.

"Важно найти меры, которых можно придерживаться в течение длительного времени. Запереть людей дома надолго не получится", - считает он.

Отметим, что этой же стратегии "коллективного иммунитета" долгое время придерживались в Нидерландах и Британии. Однако правительства всё-таки изменили свою позицию. Произошло это после того, как учёные предупредили, что такой подход может обернуться сотнями тысяч смертей и полным коллапсом системы здравоохранения.

К слову, стремление шведского правительства к выработке у населения "коллективного иммунитета" раскритиковали и местные учёные, опубликовавшие в конце марта коллективное письмо к властям страны и потребовавшие ужесточить меры социальной изоляции, а также провести более широкомасштабное тестирование жителей. Подписали это обращения почти две тысячи шведских учёных, в том числе и председатель правления Нобелевского фонда - молекулярный биолог Карл-Хенрик Хелдин.

Кроме того, критики позиции властей требуют срочно "закрыть Стокгольм", поскольку половина выявленных случаев COVID-19 приходится на шведскую столицу.

"Существует реальный риск, что случаев коронавируса станет так много, что больницы не справятся. Выбор лечения уже приходится делать на основании биологического возраста", - заявил специалист по инфекционным болезням Стефан Хансон.

Как стало известно, правительство Швеции уже готовит более жёсткие карантинные меры. В стране COVID-19 диагностирован у 7206 граждан. Умерло 477 человек.

"Кривая заражения становится всё круче", - вынужден был признать Андерс Тегнелл. При этом главный эпидемиолог страны продолжает настаивать на том, что "страна и так справится с эпидемией".

В этом уже не уверено правительство Швеции, поэтому и готовится принять более жёсткие меры.