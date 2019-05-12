В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на планете

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд заявил, что президенту России Владимиру Путину принадлежит состояние на общую сумму $50-80 млрд.

На вопрос от журналистов, почему он так полагает, Аслунд ответил: "Я думаю, что деньги держатся за рубежом, в офшорах, вкладываются, вероятно, в основном в недвижимость"

На этом доказательная база шведского дипломата закончилась.