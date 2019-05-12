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В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на планете
12 мая 2019, 07:39 • 18 • Политика
Шведский дипломат заявил, что российский президент самый богатый человек на планете и привел "доказательства" .
Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд заявил, что президенту России Владимиру Путину принадлежит состояние на общую сумму $50-80 млрд.
На вопрос от журналистов, почему он так полагает, Аслунд ответил: "Я думаю, что деньги держатся за рубежом, в офшорах, вкладываются, вероятно, в основном в недвижимость"
На этом доказательная база шведского дипломата закончилась.
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