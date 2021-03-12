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В Шуши осквернили памятник герою войны: военкор заявил об "азербайджанских варварах"

12 марта 2021, 01:05  •  58 • В мире
В Азербайджане продолжается "война с памятниками". На днях в Шуши неизвестные осквернили памятник уроженцу города дважды Герою Советского Союза Нельсону Георгиевичу Степаняну. Военкор заявил, что памятник осквернили некие "азербайджанские варвары".
В недавно захваченном азербайджанском городе Шуши варвары разбили всё, что могли. Особенно досталось памятникам истории – был разгромлен и осквернён памятник уроженцу города дважды Герою Советского Союза Нельсону Георгиевичу Степаняну. Военкор заявил, что памятник осквернили некие "азербайджанские варвары".
Два памятника, по некоторым данным, были установлены ещё сразу после окончания Великой отечественной войны в 1946 году в Лиепае (Латвия) и на родине – в Шуше. После распада СССР бюст Нельсона Георгиевича Степаняна из Лиепае перевезли в Калининград, где он находится по сей день.
Стоит отметить, что война с памятниками на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, продолжается. Не так давно вандалами был уничтожен памятник Ованнесу (Ивану) Тевосяну.
Справка: лётчик и командовал 47ымо штурмовым авиационным полком 11-й штурмовой авиационной дивизии Военно-воздушных сил Балтийского флота, полковник. Погиб под Латвией в 1944 году. За свои подвиги получил две звезды Героя, два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени.
Скриншот: Telegram/Военкор Котенок

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